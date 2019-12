Halsema kondigt strenger kraakbeleid aan

Gewelddadige ontruimingen, zoals van de oude kraakpanden in de Spuistraat in 2015, komen niet meer voor. Beeld anp

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad. Al eerder had Halsema maatregelen aangekondigd, nadat ongedocumenteerde illegalen van We Are Here deze zomer een bedrijfspand in Westpoort in bezit hadden genomen. Toen stadszender AT5 het pand met de eigenaar en een draaiende camera probeerde te bezoeken, werd hen de toegang ontzegd. De beelden leverden veel verontwaardiging op, onder meer bij Halsema, die nieuw beleid aankondigde.

De We Are Here-activisten die nu nog kraken, komen meestal niet in aanmerking voor gemeentelijke opvang en zijn daarom permanent op zoek naar een dak boven hun hoofd. Door het kraakbeleid aan te scherpen wil Halsema dit moeilijker maken.

Sinds 2010 is kraken bij wet verboden, waardoor het aantal kraakpanden al jaren daalt. Maar door de strenge juridische procedures konden krakers die eenmaal ergens binnen waren gekomen, toch relatief eenvoudig langere tijd in een leegstaand gebouw blijven zitten. Dat heeft te maken met de afspraak dat Amsterdam niet ontruimt voor leegstand. Eigenaren moeten na een kraak bewijzen dat zij hun pand snel nodig hebben. Vaak kost het enkele weken om een rechtszaak aan te spannen en te voeren. “Kraken wordt als risicoloos en anoniem ervaren,” zegt Halsema.

Bovendien greep de politie alleen in als een officier van justitie een ontruiming had gelast, en niet preventief als zij een kraak zagen gebeuren. Dat gaat nu veranderen.

‘Huisrecht’

Op verzoek van de burgemeester hebben OM en de rechtbank een nieuwe regeling uitgewerkt, waarbij binnen twee tot drie weken gevonnist wordt in kraakzaken die door eigenaren zijn aangespannen. Voorheen kon dit tot wel acht weken duren.

Bovendien gaat de politie in het vervolg direct optreden als zij een kraakactie zien gebeuren. Dit moet voorkomen dat krakers ‘huisrecht’ kunnen vestigen, waarop een eigenaar naar de rechter moet. Nu treedt de politie alleen de-escalerend op.

Als het krakers wel lukt om een pand te kraken, gaat de politie in het vervolg het moment van de ontruiming niet meer aankondigen. Zo kunnen de krakers aangehouden worden en geregistreerd ‘om zo meer zicht te krijgen op met name die personen die het kraken gebruiken als structurele woonvorm’, aldus Halsema.

Dit jaar zijn er in totaal 74 panden gekraakt, 67 gebouwen zijn ook alweer ontruimd. In 2015 ging het nog om 220 gekraakte panden. Door de gestegen vastgoedprijzen is er nauwelijks nog sprake van langdurige leegstand in Amsterdam. Gewelddadige ontruimingen, zoals van de oude kraakpanden in de Spuistraat in 2015, komen niet meer voor.

Woensdag debatteert de gemeenteraad op verzoek van GroenLinks met Halsema. Eerder had de burgemeester ook gezegd dat zij de vreemdelingenpolitie wil inschakelen om de kraakacties van We Are Here te verminderen.