Halsema komt met aanpak om achterstand Zuidoost te verhelpen

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

“Het verloop is groot, er is wantrouwen onderling en medewerkers vallen terug op kleine groepjes,” zei burgemeester Femke Halsema donderdagavond tijdens een debat met de raad. “Dat zijn allemaal symptomen van een verwaarloosde organisatie.”

Sinds een aantal geweldincidenten vorig jaar, waaronder de dood van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam bij een steekpartij, staan de problemen in de stadsdeel hoog op de politieke agenda van de Stopera.

Halsema introduceert daarom een 20-jarige aanpak die het stadsdeel moet helpen van de chronische achterstanden af te komen. Voor de zomer moet er een concreet plan liggen waar woningcorporaties, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven voor tekenen.

“We gaan alles wat we al doen, bundelen, en goed analyseren wat er nog meer nodig is,” beloofde de burgemeester. “Het is de vraag of er te weinig geld naar Zuidoost gaat, maar het wordt niet altijd goed aangewend.”

Veel raadsleden zijn bang dat de gentrificatie van Zuidoost ervoor zorgt dat er over een tijdje geen ruimte meer is voor de oorspronkelijke bewoners. Die zorgen probeerde Halsema deels weg te nemen. “Het is soms goed om sociaaleconomische klassen te mengen, maar het mag niet leiden tot ongelijkheid. (…) Mijn toekomstvisie voor Zuidoost is zoals de wederopstanding van de wijk Brooklyn in New York, maar dan zonder de hoge huizenprijzen.”