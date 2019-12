Halsema: kijken of er meer gevallen zijn als ‘illegale’ Daniël Buter

Daniël Buter. Beeld privearchief

Dat zei de burgemeester donderdagmiddag naar aanleiding van de zaak Daniël Buter. De 19-jarige jongen zit momenteel vast nadat hij een paspoortaanvraag deed bij de gemeente, maar niet over de Nederlandse nationaliteit bleek te beschikken. Opvallend, want Buter is geboren en getogen Amsterdammer.

De medewerkers van de gemeente schakelden de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in, die Buter hebben vastgezet. In februari buigt een rechter zich over de vraag of hij moet worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, het land waar zijn ouders vandaan komen.

“Ik heb dit bericht met afschuw gelezen”, zei Halsema in een reactie. “Ik ben het eens met het oordeel dat Daniel niet thuishoort in detentie. Hij is een Amsterdamse jongen die nu zou moeten studeren.”

‘Zorgplicht voor inwoners’

De stad heeft al contact gezocht met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken). Maar raadsleden hebben Halsema opgeroepen om uit te zoeken of dit vaker voorkomt. “De gemeente moet de paspoortwet uitvoeren, maar ik wil controleren of daar ook een meldingsplicht richting de IND bij zit en of dit vaker is gebeurd,” beloofde Halsema. “We hebben een zorgplicht voor inwoners als zij verdwaald raken in procedures en regels, dan moeten wij hen een helpende hand bieden.”