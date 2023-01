Halsema in nieuwjaarstoespraak: Amsterdamse kinderen uit álle stadsdelen moeten kunnen bloeien

Femke Halsema. Beeld Patrick van Emst/Brunopress

Traditiegetrouw gaf burgemeester Femke Halsema op 1 januari een nieuwjaarstoespraak. Dit jaar draaide die om de vraag hoe de stad doorgegeven moet worden aan de generaties die nu opgroeien, zei Halsema in het Concertgebouw.

Ze wees erop dat in Amsterdam de plek van je wieg nog altijd te veel bepaalt hoeveel geluk en succes je hebt in het leven. “Er zijn nu nog te veel jongens en meisjes die opgroeien in bijvoorbeeld Geuzenveld, Holendrecht of De Banne, maar nauwelijks buiten de grenzen van hun wijk komen. Zij moeten het gevoel kunnen hebben: deze stad is ook van mij, dit land is ook van mij.”

In de speech zei ze trots te zijn op het het college, dat ‘ongelijk durft te investeren’. Ze haalde de masterplannen voor Nieuw-West en Zuidoost aan, maar ook de keuzes die gemaakt worden om de energiearmoede tegen te gaan. “En trots ben ik op de jongste gemeenteraad van Nederland, die de stem van een nieuwe generatie laat klinken en pal staat voor een stad voor alle leeftijden.”

Opdracht

De burgemeester gaf ook een zelfkritische opdracht mee voor haarzelf en de andere bestuurders van de stad: het geven van vertrouwen. “Wantrouwen kweekt wantrouwen,” zei ze. “En het geeft het verkeerde voorbeeld aan de generaties die na ons komen. Alleen door vertrouwen te geven kan de overheid stap voor stap vertrouwen terugwinnen.”

Halsema zegt dat de stad moet leren van de bewoners, de kinderraad, de kinderburgemeester en stadsinitiatieven, zoals Red Amsterdam Noord – een bewonersgroep die opkomt voor het eigen stadsdeel. “Zij hebben hun plek aan de tafel opgeëist en veranderen onze bestuurscultuur.”

Het is niet de eerste keer dat Halsema deze woorden uit. Vorige week nog zei ze in de podcast Amsterdam wereldstad van Het Parool dat ambtenaren en bestuurders beter moeten luisteren naar inwoners. Als voorbeeld gaf ze dat de manier waarop de gemeente procedeert tegen de ‘eigen inwoners’ anders moet: niet het gelijk willen halen, maar op zoek gaan naar een oplossing.

Vertrouwen

De toespraak van Halsema haakt in op een landelijk sentiment: het vertrouwen in de overheid daalt. Onderzoek van het SCP heeft uitgewezen dat Nederlanders somber zijn over hoe het land ervoor staat. Behalve over economie, politiek en woningnood zijn veel mensen bezorgd over oplopende tegenstellingen.

Halsema benoemde in haar speech dat kinderen en jongeren het eerste het onderspit delven in de huidige sfeer van polarisatie. Daarin benadrukt ze een taak voor bestuurders. “Wij hebben pal te staan voor de democratische waarden die we willen doorgeven aan onze jongeren. Dat zijn de waarden van het open gesprek, van zachte en vreedzame omgangsvormen en van respect voor minderheden.”

