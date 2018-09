Halsema in gesprek met winkeliers over alcoholverbod

In oktober zal ze al in gesprek gaan, zo luidt de reactie op vragen over de handhaving van het alcoholverbod op de Wallen.



Bewoners en ondernemers in de binnenstad constateren tot hun ergernis dat het alcoholverbod nauwelijks wordt gehandhaafd, bezoekers kunnen ongestoord op straat drinken.



Bovendien wordt op veel plekken bier verkocht. "Het alcoholverbod is een lachertje," zegt Annemieke Bieringa, straatmanager in het centrum. Ombudsman Arre Zuurmond stelt dat Amsterdam in een 'handhavingscrisis' verkeerd.



Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal boetes voor overtreding van het alcoholverbod afneemt. In 2017 zijn op de Wallen iets meer dan 2000 boetes uitgedeeld, waarvan 151 door de politie.



Dit jaar zijn tot dusverre 906 boetes opgelegd. Als we die lijn doortrekken, komt het aantal boetes uit op zo'n 1200.



"Handhavers en politieagenten zijn schaars is Amsterdam, ook in het wallengebied waar veel bezoekers komen," aldus de burgemeester. "Niet elke overtreding van het alcoholverbod wordt opgemerkt of bestraft. De prioriteit ligt bij zogenoemde high impact crimes, zoals straatroof, inbraak en geweldsdelicten."



Halsema komt binnen een half jaar met een nieuwe aanpak om de leefbaarheid op de Wallen te vergroten en overlast tegen te gaan.



Lees ook: Ongestoord zuipen op straat