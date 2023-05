Halsema in gesprek met Van der Sar over huldiging Ajaxvrouwen

In het midden Ajaxaanvoerder Sherida Spitse, zondag na de winst op PEC Zwolle. Beeld Jan Mulder/BSR Agency/Getty Images

“Het is geweldig wat onze Ajaxvrouwen hebben gepresteerd en dat verdient feest,” aldus burgemeester Femke Halsema. Afgelopen zondag veroverden de Ajaxvrouwen de landstitel door met 6-1 te winnen bij PEC Zwolle. “Ik heb meteen felicitaties overgebracht.”

Zondag vindt er in de kantine van sportcomplex De Toekomst een bescheiden huldiging plaats, die wordt georganiseerd door Ajax zelf. Daarnaast heeft Halsema met wethouder sport Sofyan Mbarki de vrouwen uitgenodigd op de ambtswoning woensdag.

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk vindt dat niet genoeg en zei dat ‘deze prachtige prestatie breder gevierd moet worden’. Daarom stelde ze woensdag in de gemeenteraad vragen aan de burgemeester: “Kan er een openbare huldiging komen?”

Burgemeester Halsema reageerde daar enthousiast op en zei al contact te hebben opgenomen met Ajaxdirecteur Edwin van der Sar. Of het om een rondvaart of een huldiging op bijvoorbeeld het Museumplein gaat is nog onbekend. Wat Rooderkerk betreft gebeurt het in ieder geval op een ‘mooi plein’ in de stad.

De komende tijd wordt er met elkaar gesproken over de vorm van een huldiging. Die zal in ieder geval plaatsvinden na afloop van het huidige seizoen.

Het is de derde keer dat de Ajaxvrouwen kampioen zijn geworden, nadat ze dit ook deden in 2017 en 2018. Op een door Ajax georganiseerde boottocht na zat een publieke huldiging er toen niet in.

Het is echter ook niet de eerste keer dat zo’n huldiging ter sprake komt. Nadat de Ajaxvrouwen in 2017 de dubbel wonnen, zei toenmalig wethouder Kajsa Ollongren (Sport) dat ‘vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport van Nederland’ is. “Dus we gaan wel de kant van een huldiging op, maar zover is het nog niet.”

Zes jaar later lijkt daar dus verandering in te komen.