Halsema in Buitenhof: ‘Investeer in jongeren vóór ze de criminaliteit ingaan’

‘We moeten meer van onze kinderen en jongeren gaan houden,’ zei burgemeester Halsema zondagmiddag in Buitenhof. Beeld NPO

Ze deed haar oproep zondagmiddag in televisieprogramma Buitenhof. Halsema maakt zich zorgen om veel jongeren in Amsterdam: over jongeren die moeite hebben een woning te vinden, die in armoede leven, of die te maken hebben met wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook in haar nieuwjaarstoespraak vroeg Halsema aandacht voor jongeren, vooral in Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

Haar zorgen over jongeren gaan ook over criminaliteit. “We zien een toename van geweld op straat en jongeren die wapens bij zich hebben. Met name de jongeren met een slecht perspectief worden ertoe verleid om de drugscriminaliteit in te gaan,” zei Halsema in Buitenhof.

'Ik doe een appel op de rijksoverheid en op de regering om meer aandacht te hebben voor kinderen en jongeren', aldus burgemeester Femke Halsema in #buitenhof. 'Wij hebben in Amsterdam 700 jongeren op een lijst staan voor hulp. Dat is dramatisch.' pic.twitter.com/lVlnjifcLz — Buitenhof (@Buitenhoftv) 8 januari 2023

Bezuiniging op jeugdzorg

Om die tendens tegen te gaan, doet ze een appèl op de rijksoverheid om meer aandacht te hebben voor deze groep jonge mensen. “Er is wel een programma voor de kwetsbaarste wijken, maar tegelijkertijd wordt een kwart van het geld voor jeugdzorg weggehaald. Dat is natuurlijk dramatisch. Hoe langer je wacht met hulp, hoe erger de problemen worden.”

Ze besluit met: “We moeten meer van onze kinderen en jongeren gaan houden. Investeer in kinderen en jongeren. Niet alleen tegen de tijd dat ze een maatschappelijk probleem vormen, maar ook daarvóór, als ze nog onzichtbaar zijn. Hun toekomst staat op het spel.”

Wat Halsema betreft wordt 2023 het jaar van de jongeren, zei ze eerder in de Paroolpodcast Amsterdam Wereldstad.