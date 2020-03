Halsema in brief: ‘Leven in Amsterdam kan doorgaan ondanks corona’

Burgemeester Femke Halsema vrijdag tijdens een persconferentie over het coronavirus in Amsterdam. Beeld ANP

In de brief benadrukt ze hoe het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM nauw samenwerken met de GGD Amsterdam om ‘de openbare gezondheid in Nederland, in de regio en in Amsterdam te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’. Halsema beschrijft hoe besmette personen worden behandeld; de directe omgeving van een coronapatiënt wordt onderzocht en indien nodig wordt de patiënt in thuisisolatie geplaatst.

‘Het openbare leven kan op dit moment gewoon doorgaan,’ drukt de burgemeester de Amsterdammers op het hart. ‘Iedereen kan gewoon naar werk, school of andere openbare plekken en er is geen aanleiding om evenementen af te gelasten of gebouwen te sluiten.’

‘Drukke tijden voor huisartsen’

Verder legt Halsema uit wanneer er contact moet worden opgenomen met de huisarts en de GGD. ‘Als u koorts en luchtwegklachten heeft en u bent in een gebied geweest waar het coronavirus op dit moment heerst, belt u dan de huisarts.’ Hierbij vraagt de burgemeester aan de Amsterdammers rekening te houden met drukke tijden voor de huisarts en de GGD.

De brief eindigt met de boodschap dat de gemeente Amsterdam en de veiligheidsregio de bevolking direct zullen informeren als er extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te houden. Halsema besluit met een beterschapswens: ‘Als stad leven we mee met diegenen die zijn getroffen. Wij hopen dat zij zo spoedig mogelijk herstellen.’

Coronapatiënten in Amsterdam

Woensdag werd bekend dat twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) zijn gesloten vanwege een medewerker die besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus. Hij zit met lichte symptomen thuis in quarantaine.

Vorig weekend bleken ook een Amsterdamse man en zijn vrouw het virus te hebben. Zij zitten in Diemen in thuisisolatie. Een van hun kinderen leek eveneens besmet te zijn, maar testte toch negatief.