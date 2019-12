Halsema: ‘Illegalen die geen strafbare feiten plegen hebben niets te vrezen’

Beeld ANP

Dat zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in een spoeddebat. GroenLinks had om opheldering gevraagd, nadat Halsema eerder dit jaar zei dat zij de vreemdelingenpolitie wil inschakelen tegen de asielactivisten van We Are Here. Die hebben afgelopen zomer in korte tijd zes panden gekraakt en zorgden voor overlast. Halsema zei eind augustus dat wat haar betreft de vreemdelingenpolitie wordt ingeschakeld tegen deze groep.

GroenLinks was bang dat de burgemeester daarmee afscheid nam van de Amsterdamse traditie dat op illegale vreemdelingen in principe niet gejaagd wordt door de veiligheidsdiensten.

Maar Halsema wees erop dat We Are Here regelmatig de wet breekt, onder meer door bewoonde panden te kraken. “Illegalen die niets hebben gedaan worden niet in detentie geplaatst,” beloofde Halsema. “Maar ook voor We Are Here geldt dat, als er strafbare feiten worden gepleegd, er aanhoudingen volgen en de juridische procedure moet worden doorlopen. Vreemdelingendetentie kan dan de consequentie zijn,” zei Halsema. De burgemeester ging niet in op vragen in hoeverre Amsterdam dit heeft afgestemd met Den Haag.

Bedreiging

Onder de achterban van GroenLinks was grote onrust ontstaan om de uitspraken van de burgemeester, zei raadslid Femke Roosma.

Inmiddels zijn er her en der posters opgedoken in de stad waarop Halsema verweten wordt een oorlog tegen illegalen te beginnen. ‘Better lock your door at night’ staat er dreigend op de poster.