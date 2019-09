Halsema: ‘Ik wist niets van wapen in ons huis’

Burgemeester Femke Halsema legt in de gemeenteraad verantwoording af over een verboden wapen in de ambtswoning. Beeld ANP

Het wapen was door haar partner Robert Oey naar de ambtswoning genomen. Hij wilde het ‘rekwisiet’ gebruiken voor een film. Oey had dit toegegeven in een vraaggesprek met NRC. Halsema wist niets van het wapen in de woning, zei hij. De burgemeester bevestigde dit donderdag in een raadsdebat.

De 15-jarige zoon van Halsema werd in juli aangehouden toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het nepwapen dat hij bij zich had, gooide hij weg.

Peter Plasman, advocaat van de zoon, meldde donderdag dat justitie de jongen niet vervolgt, maar dat zijn zaak wordt afgedaan met een Haltmaatregel. Het onderzoek naar wapenbezit van Oey loopt nog.

Ingrijpende gebeurtenissen

Halsema zei tegen de raad dat deze zomer twee ingrijpende gebeurtenissen voor haar familie plaatsvonden.

“Eerst het telefoontje dat mijn zoon is opgepakt. Elke ouder kan de schok begrijpen.” Daarna volgde berichtgeving over deze aanhouding in De Telegraaf. “Hiermee vervloog onze hoop de schade voor onze zoon beperkt te houden. Hij werd voor de leeuwen gegooid. Hij had gehoopt beroemd te worden als ijshockeyspeler, niet vanwege een fout.”

Het interview dat haar partner Oey vervolgens gaf over het onklaar gemaakte wapen noemde ze ‘niet geslaagd.’ In dat vraaggesprek wekte Oey de suggestie dat meer wapens verborgen waren in de ambtswoning, maar die opmerkingen waren, volgens Halsema, ‘sarcastisch’.

Leedvermaak

“Misschien hebben sommigen van u leedvermaak gevoeld over deze zaak,” zei ze tegen de raad. “Maar laten we elkaar niet voor de gek houden: vandaag ik, morgen u.”

“Ik heb honderden reacties gehad,” ging ze verder. “In elk gezin is ruzie, gedoe, eigenzinnige partners. U moet mij elke dag scherp ondervragen, maar als mijn of uw kinderen, onze geliefden worden geraakt door het werk dat wij doen, worden we weerloos. We dragen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de stad, dat kan alleen als ons privéleven blijft waar het hoort: thuis.”