Halsema: horeca niet zomaar sluiten om granaten of kogels

Daarvan heeft Halsema geleerd, zei ze vrijdag in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Politie, justitie en de gemeente zelf zijn volgens Halsema langzaam maar zeker preciezer geworden in het toepassen van maatregelen.



Antecedenten

In de huidige situatie wordt onder meer gelet op of er criminele antecedenten zijn. Halsema: "Op het gevaar dat het zich spreidt, dat andere mensen slachtoffer worden. Kan het zich spreiden? En dan proberen we per keer te beoordelen of er gesloten moet worden of niet."



Wat dat in de praktijk betekent was al te zien bij bijvoorbeeld restaurant Ferilli's Caffè aan de Beethovenstraat. Daar werd in juli een crimineel op klaarlichte dag geliquideerd. Puur toeval, zegt Halsema. "Dat had ook bij de Coffee Company verderop kunnen gebeuren. Dan is het echt buiten proportie om te zeggen 'het gaat dicht'." Ferilli's bleef open.



Schoonmaakbedrijf

In de Johan Huizingalaan in Slotervaart, waar vorige maand in een week tijd een explosief afging twee beschietingen plaatsvonden en een handgranaat gevonden werd, werd op basis van politieonderzoek maar één getroffen bedrijfspand gesloten.



De burgemeester zette vraagtekens bij het argument dat de veiligheid gediend is met de sluiting van een horecagelegenheid die wordt belaagd. "Dat is de vraag. Ze leggen gewoon een granaat ergens anders neer."