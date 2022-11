Halsema hield ondanks weerstand moskeebesturen vast aan lhbtq-verklaring

Burgemeester Femke Halsema hield dit najaar nadrukkelijk vast aan een steunverklaring voor de lhbtq-gemeenschap, terwijl de Amsterdamse moskeebesturen dachten dat deze van tafel was.

Dat blijkt uit het feitenrelaas dat de burgemeester dinsdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De kwestie leidde afgelopen maand tot een publiekelijk uitgevochten ruzie. Moskeebesturen weigerden de verklaring te tekenen, waarin geweld tegen lhbtq-personen zou worden verworpen. Volgens de moskeeën was de verklaring stigmatiserend.

Halsema weersprak vorige maand, nadat de moskeebesturen hadden afgezien van ondertekening, dat alleen islamitische instellingen de tekst hadden moeten tekenen. Zij zei dat met moskeebestuurders was besproken dat juist voorkomen moest worden dat de moslimgemeenschap als ‘probleemeigenaar’ zou worden gezien van geweld tegen leden van de lhbtq-gemeenschap.

Uit het feitenrelaas blijkt nu dat er al op 9 mei door de moskeebesturen bezwaren werden geuit tegen de beoogde steunverklaring. ‘De moskeebesturen worden in een lastige positie gebracht als in de moskee het statement actief uitgedragen wordt dat het zijn van homoseksueel mag,’ aldus een conceptverslag van de gemeente. ‘Het is beter om aan te geven dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen en zichzelf moet kunnen zijn.’

Javastraat

Dat werd gezegd bij overleg tussen de zogenoemde driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiecommissaris en moskeebesturen in moskee Taqwa in Westpoort. Halsema voerde afgelopen jaar diverse gesprekken met de moskeebestuurders over discriminatie en veiligheid.

Uitkomst van de bijeenkomst in Westpoort was – blijkens het verslag – dat de gemeente naast de lhbtq-gemeenschap joodse, islamitische en christelijke gemeenschappen zou vragen mee te denken over een verklaring tegen lhbtq-discriminatie. Ook zou worden nagedacht over vervolgacties om ruchtbaarheid te geven aan de steunverklaring.

De daaropvolgende weken kwam een werkgroep met vertegenwoordigers van politie, gemeente en moskeeën enkele keren bijeen om de plannen uit te werken. Hier ontstond het idee om in plaats van een schriftelijke verklaring in alle stadsdelen evenementen te organiseren, waarin alle slachtoffers van discriminatie een rol zouden krijgen.

Bij het eerste evenement, in de Javastraat waar vorig jaar september veel incidenten met regenboogvlaggen waren, zou de lhbtq-gemeenschap extra aandacht moeten krijgen. Op 5 juli werd de driehoek hierover ingelicht door de werkgroep. De driehoek stemde in met het plan voor de Javastraat, in de veronderstelling dat het ‘aanvullend’ zou zijn op de steunverklaring. In de werkgroep was juist de gedachte dat het evenement in plaats van de verklaring zou komen.

Halsema was verbaasd

Toen Halsema op 23 september tijdens intern overleg vernam dat er helemaal geen verklaring zou komen, was ze verbaasd. Zij verkeerde in de veronderstelling dat in de voorgaande maanden gewerkt was aan een tekst die door de verschillende religieuze organisaties onderschreven zou worden. Halsema drong erop aan dat alsnog te regelen.

Op 3 oktober informeerden de gemeenteambtenaren in de werkgroep de moskeebesturen over Halsema’s ‘nadrukkelijke’ wens. Tien dagen later kregen de moskeeën de conceptverklaring toegezonden, die ze vervolgens weigerden te tekenen. Verschillende islamitische bestuurders zeiden nadien in de media dat ze dachten dat het plan voor de verklaring allang van tafel was.

In antwoord op raadsvragen stelt Halsema dat het ‘ambtelijke contact’ met de moskeeën blijft bestaan, omdat zij moeten kunnen rekenen op de ‘dienstverlening van en bescherming door de overheid’. Onduidelijk is nog hoe het bestuurlijke contact verder vorm krijgt. Dit is ‘nog onderwerp van interne beraadslaging’.