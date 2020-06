Halsema: ‘Het is natuurlijk pijnlijk dat dit is gebeurd’

De woede om de dood van George Floyd is door iedereen onderschat, legt burgemeester Femke Halsema uit op de dag na de massale demonstratie op de Dam.

Waarom had u de demonstratie van tevoren geen strengere aanwijzingen opgelegd, om drukte te voorkomen?

“Omdat de organisatie, zoals Black Lives Matter, en de politie, een redelijk beperkte opkomst hadden ingeschat. Moet je nagaan: de organisator wilde eigenlijk op het Museumplein demonstreren, maar werd bang dat ze dan met een klein groepje op een groot leeg plein zouden staan en week toen uit naar de Dam. Ook hun eigen inschatting was dus niet goed.”

“De politie verzamelde zaterdag en zondag informatie over de mogelijke opkomst, maar er was geen enkel signaal dat het zo druk zou worden.”

Heeft u de woede om de dood van Floyd verkeerd ingeschat?

“De woede om zijn dood smeult als een veenbrand onder veel grotere groepen mensen dan we denken. Ook speelt mee dat weekend nieuwe beelden online kwamen, en nieuwe uitspraken van president Trump. Daardoor naderden de emoties rond dit onderwerp maandag een kookpunt.”

Op AT5 zei u dat u de demonstratie ‘te belangrijk vond’ om die te ontbinden. Waarom is het onderwerp van een manifestatie van belang?

“Ik bedoelde niet deze demonstratie an sich, maar het demonstratierecht. Ik stond voor de ambtswoning, had net de herdenking van Keti Koti achter de rug en moest snel reageren. Het onderwerp speelt nooit een rol, ik heb de boerenprotesten ook goed mogelijk gemaakt in Amsterdam, en ik heb een klimaatdemonstratie bij het Rijksmuseum juist laten ontbinden vanwege de risico’s voor de openbare orde. Het ging mij erom dat het demonstratierecht te belangrijk is om zomaar opzij te schuiven.”

U vreesde voor relletjes als u de demonstratie zou afbreken. Waarom heeft u of de politie het niet vriendelijk gevraagd, via luidsprekers?

“Dan moet je een enorme politiemacht over het plein verspreiden. Er stonden duizenden mensen. Wij waren beducht voor relschoppers die zich zouden mengen onder de demonstranten, en het onderwerp zouden misbruiken om vernielingen aan te richten. Daar waren we goed op voorbereid, maar gelukkig bleef het protest zeer vreedzaam.”

De burgemeester van Haarlemmermeer vraagt mensen die op de Dam waren in thuisquarantaine te gaan.

“Ik vind dat geen logisch verzoek, want dat zou betekenen dat iedereen die in de afgelopen tijd tegen iemand anders is aangebotst in het park of in de supermarkt, of die een boete heeft gehad wegens het overtreden van de regels, in thuisquarantaine moet. Dat is volstrekt onverstandig. Het idee is opportunistisch, deze suggestie kwam ook niet toen we lange rijen zagen voor de bouwmarkten, of drukte op de stranden.”

Er is veel ergernis. Iedereen hield zich maanden aan de regels en dan staan er toch 5000 mensen naast elkaar op de Dam. Begrijpt u dat?

“Ja, en ik was zelf ook verbaasd dat zoveel mensen dit hebben aangedurfd. Het viel mij wel op dat veel mensen mondkapjes en handschoenen droegen, maar het is natuurlijk pijnlijk dat dit is gebeurd en ik begrijp ook dat dit zeer krenkend kan zijn voor zorgpersoneel. Maar dit alles rechtvaardigt nog steeds geen grootschalig politieoptreden, want in het Nederlandse gezondheidsbeleid tegen corona, de intelligente lockdown, weegt de eigen verantwoordelijkheid zwaar. Ik ga alles wat er qua voorbereidingen is gebeurd op een rij zetten en een tijdslijn maken, voor in een brief aan de gemeenteraad.”

Oppositie dreigt met motie van wantrouwen tegen Halsema De VVD heeft een spoeddebat aangevraagd waarin burgemeester Femke Halsema zich moet verantwoorden over haar handelen maandagavond. ‘Een motie van wantrouwen is onontkoombaar,’ zegt fractievoorzitter van de VVD, Marianne Poot. CDA, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen steunen het spoeddebat.