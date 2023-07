Halsema heeft zorgen over erotisch centrum niet weggenomen: locaties in Noord en Zuid ‘echt niet geschikt’

De aankondiging van het erotisch centrum leidde tot grote onrust bij bewoners, lokale politici en bestuurders. Beeld Hannah Bults

Na vele conceptadviezen, petities, bewonersavonden, postercampagnes én brieven van Halsema met extra toelichting op gestelde vragen, presenteren de stadsdeelbesturen in Noord en Zuid dinsdag hun definitieve advies over het erotisch centrum.

Ze waren tegen, ze blijven tegen. In Noord nemen de bestuurders geen blad voor de mond: ‘Het is onduidelijk en onbegrijpelijk waarom het college de locatie NDSM Docklandsplot als een geschikte locatie voor een Erotisch Centrum beschouwt.’ Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid (PvdA): “Ook na de aanvullingen van de burgemeester maken we ons enorm zorgen over de aantasting van de werf.”

In Zuid is de toon gematigder, maar de strekking hetzelfde: ‘Er zijn geen nieuwe inzichten die de locaties alsnog geschikt zouden maken voor een erotisch centrum.’ Stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66): “Of wij het nou willen of niet, deze locaties zijn echt niet geschikt.” Hoofdargument daarbij is volgens hem de bereikbaarheid die onder druk komt te staan.

Grote onrust

Nadat eind 2021 een raadsmeerderheid instemde met de komst van een erotisch centrum om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten en de positie van sekswerkers te verbeteren, stelde burgemeester Halsema in februari drie voorkeurslocaties voor. Een daarvan op de NDSM-werf in Noord, twee in Zuid: bij De Groene Zoom en de Europaboulevard, vlak bij de RAI.

Het leidde tot grote onrust bij bewoners, lokale politici en bestuurders. Er kwamen vanuit de twee stadsdelen adviezen aan het Stadhuis, waarin die zorgen benoemd werden: de effecten op de bereikbaarheid en de veiligheid in de buurt, de verminderde aantrekkelijkheid van de wijken en zorgen over overlast rondom het centrum in de avonduren.

Honderden vragen werden ingediend door alle partijen, waar burgemeester Halsema in juni in een raadsbrief op terugkwam. Duidelijk is dat ze de zorgen niet heeft kunnen wegnemen. Volgens stadsdeel Noord ontbreken nog steeds ‘juiste en grondig onderbouwde onderzoeksrapporten’.

De door Halsema beloofde quickscan over de gevolgen op de bereikbaarheid zijn volgens de stadsdelen daarnaast niet nodig. ‘Bestaande studies geven nu al aan dat het problematisch is, nog zonder EC,’ aldus Noord. Zuid wijst erop dat ze zelf al weten wat de gevolgen zullen zijn: een potentieel verkeers- en parkeerinfarct.

Terug naar tekentafel

Om enigszins tegemoet te komen aan alle kritiek stelde Halsema vorige maand kleine wijzigingen aan het erotisch centrum voor. Minder grootschalige horeca moet helpen om het aantal bezoekers te verminderen. In Noord wordt echter gevreesd voor een waterbedeffect, waarbij de bezoekers van het centrum zich naar omliggende horeca begeven, met bijbehorende overlast. ‘Juist iets wat u met het originele concept probeerde te voorkomen.’

Stadsdeelvoorzitter Vink (Zuid) stelt dat de aanpassingen ook niets betekenen voor de twee locaties in Zuid, maar hij is positief dat de gemeente openstaat voor wijzigingen. Hij ziet meerdere opties. Volgens hem zou de gemeente, als het toch voor één grootschalig centrum kiest, dat moeten doen bij nieuwe gebiedsontwikkeling. “Bijvoorbeeld Schinkelkwartier, of Haven-Stad.”

Het zou volgens Vink nog beter zijn als de plannen terug naar de tekentafel gaan en er wordt ingezet op meerdere kleine centra in meerdere stadsdelen. Zuid is dan ook een optie. “Ik wil niet mijn rug toekeren naar de Wallen. Dit probleem moeten we met zijn allen tackelen.” Ook Noord-bestuurder Abid wil constructief meedenken over ‘eventuele kleinere centra’. “Maar dan wel met alle stadsdelen, en niet alleen Noord en Zuid.”

Beslissing in najaar

Tot nu toe kan dat idee op weinig enthousiasme rekenen bij burgemeester Halsema. Zo liet de politie eerder weten voorstander te zijn van één locatie in verband met handhaving. Daarnaast loopt er momenteel een marktconsultatie om de interesse voor het alternatieve plan te peilen, maar bleek al eerder dat ondernemers meer interesse hebben in één grote locatie, dan in meerdere kleine.

Na alle adviezen van lokale politici en stadsdeelbesturen moet er in principe in het najaar een beslissing vallen over de toekomst van het erotisch centrum. Daarin kan de raad en Halsema de adviezen ook naast zich neerleggen. Donderdag is er nog een commissiedebat, waarin het onderwerp ook op de agenda staat.

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.