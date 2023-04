Halsema heeft wat uit te leggen nu stadsdeelbestuurders de onderzoeken naar het erotisch centrum niet vertrouwen

Een niet te missen geluid vanuit Noord deze week. De stadsdeelbestuurders van PvdA, D66 en GroenLinks zeiden geen erotisch centrum te willen op de NDSM-werf, omdat ze de onderzoeken die burgemeester Femke Halsema presenteerde niet vertrouwen.

Ze snappen niet dat de NDSM-werf West op de lijst is gekomen, terwijl de NDSM-werf Oost in een eerdere onderzoeksfase juist nog afviel omdat het geen centraal ov-knooppunt heeft voor de 1,3 miljoen jaarlijkse bezoekers.

In een technische sessie met het stadsdeel zei het projectteam van het erotische centum ook dat de keuze voor de NDSM-werf er niet een van hen was, maar dat ‘bestuurlijke opdrachtgevers’ dit hebben bepaald. Dat klinkt als coalitiepolitiek, met wethouders die invloed hebben geuit, maar wat de reden ook is, het is Halsema die het moet verdedigen als leider van de discussie.

Dat deed ze twee weken geleden ook met branie in Noord. Waarom toch opeens dat stadsdeel, vroegen de inwoners zich af. Waarom moet dit culturele stukje Amsterdam óók door de commercie worden opgevreten? Halsema hield zich kranig staande, maar beklijvende antwoorden bleven uit.

In Zuid hebben bewoners ook vragen over wat zij een ‘oppervlakkig onderzoek’ noemen. Bewonersvereniging De Mirandabuurt vroeg documenten op waaruit blijkt dat de locatie Europaboulevard voor februari 2023 nooit voorkwam als potentiële plek. Ze willen weten: waarom toch opeens wel?

Door de geopenbaarde documenten zijn bewoners ervan overtuigd geraakt dat het projectteam al sinds 2020 de voorkeur geeft aan het RAI-gebied. Dat komt ook doordat de (feest)toerist makkelijk naar dit gebied kan komen door het goede ov-netwerk, waardoor het een aantrekkelijke locatie voor toekomstige exploitanten zou zijn.

Nog een reden waarom bewoners gevoed worden in hun geloof dat de rapporten niet kloppen: in de onderzoeken is alleen gekeken naar de 575 kinderen die in de wijken rond de RAI wonen, terwijl de 4000 leerlingen van het nabijgelegen ROC en de vakschool Hubertus & Berkhoff niet in de onderzoeken zijn meegenomen.

Bewoners verwijzen naar kinderen, omdat ze bang zijn dat een erotisch centrum criminaliteit aantrekt. En hoewel over het causaal verband hiertussen geen hard onderzoek is, en een aantal bewoners in Zuid behoorlijk respectloos was naar Halsema op de buurtbijeenkomst, is het onbegrip voor de willekeurige onderbouwing in de onderzoeken enigszins te begrijpen. Waarom is de ene groep kinderen wel meegenomen en de andere niet?

Deze en nog eens zestig vragen hebben ze dan ook aan Halsema gesteld. De burgemeester komt over twee weken met antwoorden en ze zal haar beste argumenten ongetwijfeld nog eens stevig onderbouwen. Maar als bewoners en zeker ook stadsdeelbestuurders de objectiviteit van rapporten gaan betwijfelen, dan kan gesteld worden dat in het voortraject iets goed fout is gegaan.

Het is daarom niet alleen de vraag of het Halsema lukt om de twijfels over de onderzoeken weg te nemen, maar ook of er uit de antwoorden een stukje zelfreflectie spreekt hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: