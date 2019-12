Halsema heeft nooit overwogen om te stoppen

Beeld ANP

Dat zegt de burgemeester in een eindejaarsinterview dat zaterdag in Het Parool verschijnt. Hierin blikt zij terug op haar eerste volle jaar als burgermoeder met de successen en de dieptepunten, zoals de aanhouding van haar zoon.

Afgelopen zomer werd bekend dat Halsema’s zoon in juli was aangehouden door de politie toen hij in Oost met vrienden een verlaten woonboot was binnengegaan en een onklaar gemaakt alarmpistool bij zich had. Halsema voelde zich genoodzaakt om een brief aan alle Amsterdammers te schrijven over de kwestie, om de suggestie dat haar zoon een hand boven het hoofd werd gehouden, te weerleggen.

Korte tijd later gaf ook haar man Robert Oey, eigenaar van het onklaar gemaakte wapen, een interview waarin hij te kennen gaf ongelukkig te zijn in zijn rol als echtgenoot van de burgemeester. “Mijn man zal niet snel meer een interview geven. Hij wilde de schuldvraag weghalen bij ons kind en zelf de verantwoordelijkheid nemen. Maar de uitwerking had, zacht gezegd, beter kunnen zijn.”

Halsema zegt dat haar hele gezin geleden heeft onder de kwestie, maar dat zij tegelijkertijd nooit overwogen heeft om te stoppen. “Het zou tegenover mijn gezin een heel slecht voorbeeld zijn geweest als ik op dat moment was weggelopen. Mijn zoon had zich al schuldig gevoeld omdat hij bang was dat hij mij schade had toegebracht, hoe zou hij zich gevoeld hebben als zijn moeder hierdoor was gestopt?”

