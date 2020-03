Halsema: ‘Hamster niet en pak de fiets’

De manier waarop Amsterdammers omgaan met de coronacrisis is ‘ontzagwekkend en ontroerend’, zegt burgemeester Femke Halsema. Zo is handhaving van de eerste beperkende maatregelen voor de horeca nog nauwelijks nodig geweest.

Dat zegt de burgemeester in een gesprek met Het Parool. “Zondagavond kwam de mededeling van het kabinet dat de horeca moest sluiten. Een uur later fietste ik over het Rembrandtplein, en daar was het toen al stil,” zegt Halsema. “Ondernemers moesten tegen hun eigen economische belang ingaan, maar de solidariteit is zo groot dat het direct gebeurde. Ontzagwekkend.”

Volgens de burgemeester hebben handhavers sindsdien nog nauwelijks hoeven optreden, uitgezonderd een enkele bruiloft die moest worden afgebroken. “Maar zelfs toen we deze organisatoren aanspraken, was er begrip. We zullen de handhaving voorzichtig opbouwen, mijn inschatting is dat het over enkele dagen tot weken echt lastig begint te worden voor sommige ondernemers.”

Volgens Halsema zit er een zware periode aan te komen. Niet alleen economisch gezien, maar ook voor de mensen die kwetsbaar zijn, zowel sociaal als qua gezondheid, of die werkloos dreigen te worden. “Onze aandacht gaat als eerste uit naar de mensen met een zwakke gezondheid, en de kwetsbare groepen. Ook willen we als stad alle maatschappelijke initiatieven die er ontstaan verzamelen en op een centrale manier onder de aandacht brengen.”

Weerstand

Er wordt nagedacht over manieren om jongeren een maatschappelijke taak te geven nu de scholen gesloten zijn. Denk aan het doen van boodschappen voor mensen die thuis moeten blijven, of door op te passen. Deze en andere maatregelen, zoals een opvangprogramma voor daklozen en illegalen, worden nu voorbereid en zullen de komende dagen het levenslicht zien, belooft Halsema.

Zelf voelt de burgemeester zich gezond, ze is niet getest op het virus, en probeert net als iedereen zo veel mogelijk thuis te werken en sociale afstand te bewaren, voor zover dat mogelijk is bij het besturen van de stad. “Ik voel mij goed.”

Ze roept de Amsterdammers op om hun gezonde verstand te gebruiken. “Als er wat minder trams gaan rijden en de tram die voorbij komt er vol uit ziet: sla ’m over en wacht op de volgende. Hamster niet, zodat iedereen avondeten kan kopen. En voor wie dat kan: pak de fiets, dat is de gezondste en beste optie.”

Het rijk heeft geen maatregelen afgekondigd voor de openbare ruimte, maar dat veel mensen van de gelegenheid gebruik maken om een wandeling te maken in parken, baart Halsema geen zorgen. “De stad wordt niet platgelegd, dus doe dat, maar houd afstand. De straten zijn stil, dus ik ben niet bang dat zich zomaar grote menigten zullen vormen. Mensen moeten weerstand opbouwen tegen corona en daar is een wandelingetje heel goed voor.”

Vertrouwen

Halsema zegt dat de stad nu inventariseert wat de economische gevolgen zijn die op branches als het toerisme, de horeca en de culturele sector afkomen. Eerst wordt het steunpakket van de rijksoverheid afgewacht, daarna komt de gemeente zelf ook met steunmaatregelen. “We vertragen het begrotingsproces zodat we de economische gevolgen voor de stad hierin kunnen verwerken. De horeca, het toerisme en het culturele leven zullen hard geraakt worden. Maar Amsterdam is afgelopen jaren gelukkig heel rijk geweest en we zijn al eeuwenlang zeer veerkrachtig. Ik heb vertrouwen in deze stad.”

