Halsema halveert straf voor cafés die coronaregels overtreden

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Dat zei de burgemeester donderdagmiddag tijdens een debat met de gemeenteraad. “De sluiting van 14 dagen voor horeca-instellingen deze week herroepen we tot een sluiting van een week.”

Eerst schriftelijke waarschuwing

Halsema zei ook dat een sluiting alleen kan plaatsvinden als een horecagelegenheid eerst een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen na een overtreding.

De afgelopen weken zijn diverse horecagelegenheden aangepakt door de gemeente omdat zij ondanks de verplichte sluiting toch gasten binnen hadden, of omdat drukte ontstond bij zaken die voor de deur drankjes of eten verkochten. Zo moest De Joffers, een bekende brasserie in Zuid, onlangs dicht omdat een aantal gasten met een drankje in hun handen tijdens een regenbui schuilden onder de parasol.

Halvering voor zeven zaken

Halsema zegt nu dat zeven zaken die in de afgelopen tijd betrapt zijn, een halvering van hun straf tegemoet kunnen zien.

De burgemeester liet ook weten dat ze niet van plan is om winkelstraten de komende tijd preventief te sluiten, vanwege de sinterklaas- en kerstdrukte in de binnenstad. De huidige maatregelen, tijdelijke beperkingen of éénrichtingsverkeer bij grote drukte en de inzet van handhavers zijn vooralsnog voldoende, denkt Halsema. “De maatregelen hebben geleid tot beheersbare dagen in goed overleg met winkeliers. We kijken hier met enige tevredenheid op terug en willen het voortzetten, mocht dat noodzakelijk zijn.”

Halsema stelt zich daarmee anders op dan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die zondag het kabinet opriep om landelijke maatregelen te nemen tegen de drukte in de winkelstraten. In Rotterdam gaan ondertussen stemmen op om winkels eerder dicht te doen, om te voorkomen dat mensen massaal naar de stad komen. Burgemeester Aboutaleb verbiedt deze week onder meer de koopavond.