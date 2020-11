Halsema ‘groot voorstander’ van verkoopverbod vuurwerk

Beeld Shutterstock

Dat gaat volgens haar verder dan alleen een afsteekverbod. “Handhaving van het afsteekverbod kon dit jaar niet vanwege het ontbreken van een verkoopverbod: er waren grote juridische risico’s en een groot probleem in de handhaving omdat het overal vrij te verkrijgen was. Een verkoopverbod lost beide problemen op.”

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, liet eerder al namens de burgemeesters weten dat vuurwerk volgens hen voor schade zorgt en het een enorme druk op de hulpdiensten legt. “Het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee.”

Tweede Kamer

De Tweede Kamer overlegt dinsdag over de kwestie. GroenLinks en Partij voor de Dieren gaven vorige week al aan dat ze voor een vuurwerkverbod zijn dit jaar, vooral om de zorg niet nog meer te belasten. Premier Mark Rutte zei vrijdag de zorgen over de jaarwisseling te begrijpen. Het kabinet zal zich de komende tijd buigen over mogelijke maatregelen tijdens de kerst en de jaarwisseling, zo gaf hij aan.

Begin dit jaar werd het gebruik van vuurwerk al aan banden gelegd. Onder meer knalvuurwerk, sierpijlen en vuurwerk in de zwaardere categorie F3 is verboden vanaf 1 december.