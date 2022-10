Halsema grijpt naar nieuw middel in strijd tegen geweld drillrappers

Beeld uit de drillrapvideo RakaVw - Heat Beeld YouTube

In de drillrapscene vallen met regelmaat slachtoffers door geweld. Een moeder uit Zuidoost sprak onlangs haar angsten uit dat haar zoon zou worden vermoord. Een dieptepunt was de dood van drillrapper Jay-Ronne Grootfaam in 2019 die met een kapmes werd gedood.

Het geweld gaat gepaard met opruiende videoclips die in een razend tempo op sociale media rondgaan. Jongeren rappen daarin over het dealen van drugs en maken duidelijk wie ze willen neersteken of vermoorden. Soms doen ze in de video’s bekentenissen en zeggen ze wie, hoe en waar zij iemand hebben verminkt.

Burgemeester Halsema wil dit tegengaan door een nog niet eerder in Amsterdam genomen stap: het instellen van zogeheten online gebiedsverboden. Zo’n verbod houdt in dat iemand die opruiende video’s verspreidt wordt opgepakt, wordt verplicht de video’s te verwijderen en wordt verboden de beelden nogmaals te maken óf vergelijkbare video’s op sociale media te delen. Gebeurt dat wel, dan hangen hem of haar hoge geldboetes boven het hoofd.

In hoeverre de maatregel stand houdt in een rechtszaak is niet duidelijk. Halsema hoopt dat het instellen van het online gebiedsverbod zal leiden tot een proefproces waarin de rechter zich over de maatregel zal uitspreken.

Herkenbaar gebied

Amsterdam telt tussen de tien en vijftien drillrapgroepen. In elk stadsdeel zit er wel een, maar de meeste zitten in Zuidoost. Drillrappers staan erom bekend dat zij hyperlokaal te werk gaan: zij representeren niet een stadsdeel of wijk, maar vaak gaat het om een flat of een heel specifieke buurt in een wijk.

In de video’s die ze maken is het gebied meestal herkenbaar. Dit helpt de politie. Als namelijk juridisch niet is te bepalen waar de uitspraken zijn gedaan, is een onlinegebiedsverbod kansloos. De burgemeester moet hard kunnen maken dat de opname binnen de grenzen van de gemeente is gemaakt.

Een onlinegebiedsverbod werd in 2021 voor het eerst in Utrecht uitgedeeld naar aanleiding van de avondklok. Een 17-jarige jongen riep toen via Telegram op tot rellen, werd door de politie opgespoord en aangehouden en kreeg van burgemeester Sharon Dijksma zo’n verbod opgelegd. Een half jaar later werd het verbod ingetrokken.

Jongerenwerkers inzetten

Direct gingen rees twijfel over de juridische houdbaarheid van het verbod. Halsema zegt nu ook dat het nog privacy-juridisch ‘onontgonnen gebied’ is. Een rechterlijke uitspraak moet uitwijzen of de burgemeester dit instrument kan gebruiken om verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zal Halsema daarom een ‘geschikte zaak’ afwachten om te gebruiken in een proefproces. ‘Door nu in te zetten op een proef met onlinegebiedsverboden kan meer (juridische) duidelijkheid verkregen worden.’

Het voorstel om tot onlinegebiedsverboden over te gaan, kwam van raadslid Sheher Khan (Denk). Hij vroeg ook of Halsema met (internationale) sociale mediaplatforms het gesprek wil aangaan om de drillrapvideo’s te laten verwijderen. Halsema zegt bij een bijeenkomst begin volgend jaar met vertegenwoordigers van de platforms een beroep te zullen doen op hun ‘verantwoordelijkheid’.

Khan gelooft dat jongerenwerkers bij de opsporing een ‘signalerende rol’ kunnen spelen. Khan: “Zij staan dicht bij de leefwereld van drillrappers en pikken dergelijke opruiende video’s sneller op. Zij kunnen de video’s melden bij de gemeente, die korte lijntjes heeft met de platforms. De platforms zullen het serieuzer nemen als de gemeente Amsterdam het meldt dan wanneer één persoon zich met een verwijderingsverzoek bij hen meldt.”

Stad ontvluchten

Het is niet de enige manier waarop de overheid excessen binnen de drillrapscene probeert te bestrijden. De politie en het OM zijn bezig om drillrapvideoproducenten te vervolgen en kijken of ze jongeren in de video’s kunnen aanhouden wegens online opruiing en wapenbezit.

Vaker blijkt echter dat de gemeente kansloos is. Jeugdhulpverleners, politie, justitie, leerplichtambtenaren, de Ouder Kind Teams, buurtteams en scholen werken niet goed samen. Zo ook in het geval van een 16-jarige jongen die de stad moest ontvluchten vanwege het geweld en de afpersingen waarmee hij te maken had.

Het is overigens niet de muziek die leidt tot geweld, maar is het wel een katalysator voor geweldsincidenten. De oorzaak van de geweldsincidenten ligt veel meer in de onderliggende gewelddadige straatcultuur, zo bleek onder meer uit onderzoek van criminoloog Joran de Jong.

Beluister de aflevering van Amsterdam wereldstad over drillrap hieronder.