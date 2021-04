Halsema: gemeente wil Ajax bij kampioenschap eren, maar huldiging blijft verboden

Na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen AZ vierden de spelers en de Ajax-staf al een officieus feestje vanaf een balkon bij de Arena, waarop enkele honderden supporters afkwamen. Beeld Jasper Ruhe/Ajax Images

Dat zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag in een debat met de raadscommissie Algemene Zaken. Zondag speelt Ajax tegen FC Emmen waarschijnlijk de kampioenswedstrijd. In de raad leven zorgen dat dit tot spontane huldigingsfeestjes zal leiden in de stad, nu officiële evenementen vanwege de coronaregels nog altijd niet zijn toegestaan.

Burgemeester Halsema deelt die zorg, en zit later vanmiddag speciaal met de politiechef en de Hoofdofficier van Justitie een driehoeksvergadering voor om voorbereidingen te treffen voor komend weekend. “Er kunnen in de stad geen momenten plaatsvinden waarop de huldiging gevierd wordt,” zei Halsema in antwoord op vragen van de PvdA. “We zullen voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen elkaar te treffen.”

Geen publiek aanwezig

Vorige week, na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen AZ, vierden de spelers en de Ajax-staf al een officieus feestje vanaf een balkon bij de Arena, waarop enkele honderden supporters afkwamen. Eerder vandaag werd duidelijk dat het kabinet geen toestemming geeft voor de aanwezigheid van publiek tijdens de komende wedstrijd tegen Emmen. Het is aansluitend ook niet mogelijk om een feestelijke maar veilige huldiging op afstand mogelijk te maken in het stadion.

Om te voorkomen dat supporters toch massaal naar de Arena komen is er iets bedacht, zei Halsema. “Ajax denkt na over een alternatieve huldiging die op televisie te zien is. Als stad zullen we, mocht Ajax officieel kampioen worden, zichtbaar maken hoe ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg, zonder verzameling van mensenmassa’s.”

Om Ajax-supporters daarnaast te ontmoedigen naar het Leidseplein te komen, blijven de terrassen daar zondag op verzoek van de gemeente dicht. Dat bevestigt de voorzitter van de belangenvereniging van de horeca in die buurt. “Een grote toeloop is moeilijk te handhaven”, zegt hij.

‘Kampioenen in de zorg’

De supportersvereniging van Ajax is ‘heel benieuwd’ hoe de gemeente zo’n alternatieve tv-huldiging voor zich ziet en gaat daar graag over in gesprek, aldus voorzitter Fabian Nagtzaam. “Voorop staat dat wij heel veel respect hebben voor de kampioenen in de zorg, die nooit overbelast mag raken,” zegt hij.

Nagtzaam raadt het supporters dan ook af om zondag naar de stad te komen om het kampioenschap op een onverantwoorde manier te gaan vieren. “Wij hopen dat onze supporters de huidige maatregelen in acht nemen. Vanuit de vereniging zouden wij nooit oproepen om ‘koffie te gaan drinken’ op het Museumplein, zoals de afgelopen tijd steeds op zondag gebeurde.”

De beste manier om ongewenste samenkomsten te ontmoedigen, is volgens Nagtzaam om supporters toe te laten bij de wedstrijd. “7500 man, getest en wel. Eerdere Fieldlab-experimenten hebben al aangetoond dat dit op een veilige manier kan. Dat was verreweg de beste oplossing geweest.”

Ook de club zelf snapt niet waarom toeschouwers niet welkom zijn. “Wij vinden het onbegrijpelijk”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. “Er zaten vorige week bij Ajax-AZ bijna 7500 supporters in de ArenA, iedereen was getest. En het is allemaal naar wens verlopen. Het smaakte naar meer, maar het wordt veel minder. Sterker nog, dit voelt alsof we terug bij af zijn.”