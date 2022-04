Halsema: geen boetes voor Amsterdamse nachtclubs die opengingen uit protest

Uitgaanspubliek bij Chicago Social Club tijdens de protestactie De nacht staat op. Beeld ANP

Tijdens de actie De nacht staat op in februari deden 24 Amsterdamse clubs de deuren open en kregen een boete van 4500 euro. Heel veel sectoren waren al weer enige tijd geopend, maar nachtclubs moesten nog een paar weken wachten. Clubs konden na het ontvangen van de boete een ‘uitgebreide zienswijze’ indienen, waarna Halsema heeft besloten dat ze afziet van de invordering.

De Amsterdamse burgemeester zegt dat clubs zowel financieel als mentaal zwaar geraakt zijn doordat ze ‘achter in de rij’ bij versoepelingen stonden. “Op de valreep van versoepeling hebben zij de regels overtreden met een symbolische actie om aandacht te vragen voor hun nijpende situatie. Na overweging van alle zienswijzen heb ik daarom besloten een uitzondering te maken.”

Ze noemt de dwangsom een onredelijke en zware straf voor de ‘zwaarstgetroffen branche’, ook omdat clubs zich in de coronaperiode vaak wel aan de regels hielden. Het geld kan beter naar het herstel van de bedrijven gaan om de jeugd een ‘geweldige avond’ te laten beleven.

Blijk van waardering

Pieter de Kroon, voorzitter van Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en initiatiefnemer van De nacht staat op, noemt het een fantastisch besluit. “Dit is voor elke clubeigenaar lekker wakker worden. We zijn hier heel blij mee. Hieruit blijkt weer dat Halsema het nachtleven een warm hart toedraagt. Ze ziet, samen met de gemeente, in dat het clubleven een groot onderdeel van Amsterdam is.”

De Kroon begrijpt ook dat de burgemeester destijds genoodzaakt was tot het uitdelen van een boete. “Het was onder druk van Den Haag en andere gemeenten die hoge boetes uitdeelden. Het was naïef om te denken dat Halsema dan niks zou doen. We vonden het sowieso dat ze het netter deed dan andere gemeenten. Dit bedrag was nog te overzien.” In bijvoorbeeld Haarlem riskeerden clubs een boete van 50.000 euro.

‘Akelige positie’

Naar verluidt werden in het weekend meer dan 25.000 tickets verkocht. In een van de clubs waren op het hoogtepunt 2200 bezoekers. Burgemeester Femke Halsema zei destijds ook al dat clubs en jeugd zich in een ‘akelige positie’ bevinden en bood ruimte om protest aan te tekenen tegen de boete.

Vanaf 25 februari konden clubs uiteindelijk de hele nacht openblijven, al gold nog wel even de 1G-regel, wat betekende dat alle bezoekers getest moesten zijn. Die regel werd uiteindelijk op 23 maart afgeschaft.