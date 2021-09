Halsema geeft startsein voor campagne heropening van Amsterdam

Beeld Birgit Bijl

Door de hele stad kunnen Amsterdammers posters, zuilen, schermen en een tram van WeerMeer tegenkomen. De campagne duurt drie weken en is een initiatief van de gemeente, culturele instellingen, ondernemers en amsterdam&partners, dat verantwoordelijk is voor de stadsmarketing.

“We zijn er nog niet, maar gelukkig kan er stap voor stap meer in de stad,” aldus de gemeente Amsterdam. “We blijven extra aandacht houden voor Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, financiën, omscholing en mentale gezondheid. Ook dit is daarom onderdeel van de WeerMeer-campagne. Het laten herstellen van de stad en haar inwoners en ondernemers heeft grote prioriteit.”

Versoepelingen

Zaterdag treden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte anderhalve meter afstand vervalt, maar vanaf die dag moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wil, wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat krijg je bij volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag.