Halsema geeft startschot tiende editie Sail

Tall ships en pleziervaart op het IJ tijdens zonsondergang aan het einde van de eerste dag van Sail Amsterdam 2015. Beeld ANP

Ze keek er een beetje beschroomd bij. Burgemeester Halsema zei het maar zoals het was: ze heeft iets goed te maken tijdens Sail 2020. “Want ik heb het evenement eigenlijk nooit bezocht. Zoals zoveel Amsterdammers leef je je leven in de stad, gewoon iedere dag. Dan vergeet je uiteindelijk gewoon langs te gaan.”

Maar dat de burgemeester er zin in heeft was duidelijk, zondag tijdens de bijeenkomst waar het startschot werd gegeven voor de tiende editie van het gigantische vijfjaarlijkse nautische evenement. Over iets minder dan een jaar zullen ruim 600 schepen naar de Amsterdamse haven komen, waaronder vijftig tall ships en hun bemanningen uit alle hoeken van de wereld. Meer dan veertig van deze ‘iconen van de zee’ hebben al formeel bevestigd graag naar de jubileumeditie te willen komen: uniek, klonk het zondag tijdens de snikhete bijeenkomst aan de noordelijk IJ-oever.

Dat allemaal moeten organiseren is aan de ene kant een enorme klus, maar tegelijkertijd komen ze graag naar Amsterdam, zegt Sail-directeur Mitra van Raalten. “De kapiteins en bemanningen vanuit de hele wereld geven aan dat zij niet kunnen wachten tot de start van Sail in Amsterdam. Ze ervaren de ontvangst hier, met zoveel liefhebbers op water en land, als zeer warm.”

Dat is wat ze terug hoorde de afgelopen tijd wanneer ze bezig was met gesprekken. “Men heeft het dan over al die dobberende bootjes bij ons. Bij veel andere soortgelijke evenementen liggen de boten hoofdzakelijk langs de kades. Dat wordt dan als een beetje kil ervaren. Maar hier bruist het, hier leeft het. Dat enthousiasme maakt mijn werk en dat van mijn team een stuk eenvoudiger.”

Burgemeester Femke Halsema en beschermheer prins Maurits luiden de bel als aftrap naar de tiende jubileumeditie van Sail Amsterdam. Beeld ANP

Grootste publieksevenement van Nederland

De jubileumeditie gaat naast de klassieke tall ships ook modern spektakel en passend theater op het water bieden, stelde de organisatie zondag. Doel: ook vanaf 12 augustus naar verwachting meer dan twee miljoen bezoekers te inspireren. Sail 2020 is het grootste vrij toegankelijke publieksevenement van Nederland, waar iedereen welkom is en culturen uit de gehele wereld elkaar ontmoeten, zei Reineke Boot, directeur Sail Event Partners. “Het vrij toegankelijke karakter is uniek aan dit evenement en dat moeten we koesteren. Dat is alleen mogelijk met de steun van een groot aantal passende partners en de verkoop van zakelijke en particuliere arrangementen.”

Uiteraard werd er tijdens de presentatie tijd uitgetrokken aan de maatschappelijke doelstellingen van het nautische evenement: er wordt naar gestreefd om honderden jongeren en 2000 vrijwilligers actief te betrekken en verbinden aan Sail, via gemeenten, onderwijsinstellingen en sociale media. Ook is er ook een speciale Sail Academy waar jonge talenten het komende jaar een kans krijgen om werkervaring op te doen. Verder worden honderden jonge talenten uitgenodigd als vrijwilliger bij de daadwerkelijke uitvoering van het evenement.

Het duurt dus nog even, maar alles wijst erop dat Sail in 2020 nog groter wordt dan de laatste edities. Burgemeester Halsema heeft zich er persoonlijk mee bemoeid, zegt ze. “Ik heb tegen bedrijven gezegd dat dit een kans is om iets terug te doen voor de stad.”

Directeur Van Raalten zegt dat er grenzen zijn. “We streven naar vijftig tall ships. Meer zou misschien wel kunnen, maar dat is een mooi aantal.”