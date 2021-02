Halsema: ‘Geef jongeren voorrang bij nieuwe vrijheden’

Beeld ANP

De prominenten vinden dat zodra er ‘nieuwe vrijheid ontstaat, jongeren vooraan moeten staan’. Ze pleiten onder meer voor het oprekken van de leeftijdsgrens voor het georganiseerd buitensporten van achttien jaar naar 25 jaar. Daarnaast willen ze jongeren met voorrang sneltesten laten doen ‘aan de poort’.

Aan de hand van die testuitslagen zouden scholen, buurthuizen en sportclubs voor jongeren heropend kunnen worden, zo zei Halsema in Nieuwsuur. “Jongeren hebben het heel moeilijk. Ze hebben geen school, geen werk, de buurthuizen zijn dicht en ze mogen de straat niet op. Als dat wordt ontnomen, krijg je klachten als depressie en eenzaamheid.” Ook wil Halsema dat er wordt nagedacht om jongeren eerder te vaccineren.

Naast Halsema hebben ook Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, Maurice van den Bosch, directeur van het OLVG-ziekenhuis, hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutellier, Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, pedagoog Micha de Winter en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, het manifest ondertekend.

Cijfers verontrustend

De groep noemt de gevolgen van de crisis voor jongeren ‘verontrustend’. ‘Volgens I&O research voelt 69 procent van de jongeren zich regelmatig eenzaam. Eén derde van alle studenten geeft het leven nu een onvoldoende.’

Halsema gaf in gesprek met Nieuwsuur aan dat de dood van de veertienjarige Amsterdamse Pepijn Remmers, die begin dit jaar overleed, een rol had gespeeld in haar gedachtevorming, evenals gesprekken met jongeren in Osdorp.

“Ik verzet mij niet tegen het beleid dat we hebben”, benadrukt Halsema. “Ik zeg er alleen bij dat als we overwegen om meer vrijheden toe te kennen, we dan eerst aan de jongeren moeten denken. Zodat zij weer meer een leven kunnen hebben.”