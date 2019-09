Halsema gaat de verkoop van lachgas aanpakken

Burgemeester Femke Halsema gaat de verkoop van lachgas op straat aanpakken. De gemeente en politie gaan boetes uitdelen aan verkopers in het centrum, zo schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Boven op de boetes kan een last onder dwangsom komen, om te voorkomen dat de verkoper na het betalen van de boete gewoon doorgaat met zijn handel. Inmiddels is al één verkoper op de hoogte gesteld dat de gemeente hem zo’n dwangsom onder last wil opleggen.

Volgens Halsema is de verkoop op straat een overtreding van het ventverbod dat geldt in heel het Centrum en in een aantal andere gebieden in de stad. Bij evenementen in de stad zal in de vergunning worden opgenomen dat de verkoop van lachgas is verboden.

Halsema erkent dat de overlast van lachgasverkopers de afgelopen maanden flink is toegenomen, met name in de binnenstad. Het gaat om het geluid van het vullen van de ballonnen, afval, hinderlijk gedrag van gebruikers en intimiderend gedrag van verkopers. “Gezien de explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij excessief gebruik, gaan we lachgas reguleren door de verkoop in de openbare ruimte aan te pakken,” aldus Halsema.

Eerdere acties

Volgens de burgemeester is incidenteel al opgetreden tegen verkopers, maar zonder de gewenste effecten. Dit komt doordat niet helemaal duidelijk was wat de juridische mogelijkheden zijn. Halsema gaat de handhaving opvoeren als duidelijk is wat de mogelijkheden precies zijn.

Verkoper Deniz Üresin organiseert donderdagavond een protestactie tegen de burgemeester. Bij de Stopera geeft hij 20.000 ballonnen lachgas weg. Hij vindt dat de gemeente en politie hem teveel tegenwerken bij de verkoop van lachgas.

In september volgt een landelijke beoordeling van de risico’s van het gebruik van lachgas voor de gezondheid. Het gemeentebestuur zal vervolgens kijken of meer preventie en voorlichting nodig zijn.