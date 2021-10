Halsema: fouten gemaakt bij onderzoek naar zelfmoord van brandweerman

Beeld ANP

Dat zei de burgemeester donderdag tijdens een commissievergadering.

De 40-jarige brandweerman Memet Yildirir stak in december 2019 een collega met een schaar in zijn rug, alvorens hij zichzelf met een mes verwondde en uit het raam sprong van de brandweerkazerne in de Marnixstraat. Hij overleed ter plekke.

Na het overlijden stelden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek in. De weduwe wilde direct een onafhankelijk onderzoek, maar de brandweer stuurde erop aan om eerst het strafrechtelijk onderzoek af te wachten. Uiteindelijk werd pas in juni 2020 een onafhankelijk onderzoek ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Eind september schreef NRC Handelsblad dat Yildirir langdurig en structureel gepest werd door collega’s. Bovendien bleek uit het artikel dat de weduwe niet is meegenomen in het onafhankelijke onderzoek. In reactie op het artikel maakte burgemeester Femke Halsema het rapport van ARQ openbaar.

In het onderzoek staat dat ‘een groot aantal factoren’, zoals ‘de jeugd, de privésfeer, psychische gesteldheid en het soort werk’ een rol heeft gespeeld in de aanloop naar en de uiteindelijke suïcide van de brandweerman’. Pesten zou niet de hoofdreden van suïcide zijn, schreef Halsema in een brief.

Mediation

Halsema erkent nu dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek. “Achteraf denk ik dat de weduwe wel betrokken had moeten worden bij het onderzoek. Ik kan mij voorstellen dat dit de weduwe extra onnodig leed heeft bezorgd. En dat is heel naar.”

Volgens Halsema heeft het ermee te maken dat de weduwe in 2020 de brandweer aansprakelijk heeft gesteld voor de zelfmoord. De burgemeester zegt dat dit geleid heeft tot ‘juridisering’. Hierdoor werd gekozen om de weduwe niet te betrekken bij het onderzoek. Maar ook het contact tussen de gemeente en de weduwe stokte. Halsema: “We hadden ons minder aan moeten trekken van deze juridisering.” De burgemeester hoopt via mediation weer nader tot de weduwe te komen.

Cultuurverandering

Ook brandweercommandant Thijs van Lieshout erkent dat er fouten zijn gemaakt, en zegt dat de weduwe meegenomen had moeten worden in het onderzoek. “Het rapport was daar beter van geworden. We hopen dat dit alsnog gebeurt.”

In het onderzoek van ARQ is niet duidelijk geworden welke brandweerlieden Yildirir gepest hebben. Van Lieshout zou graag nog een ‘namenlijstje’ willen om ze te ‘kunnen volgen’, maar zegt hiernaar geen verder onderzoek te willen doen. De brandweercommandant verwees daarbij naar zijn voorganger Leen Schaap die ‘bijna twintig mensen’ heeft voorgedragen voor ontslag, maar zonder succes: de rechter stelde de oud-commandant vrijwel nooit in het gelijk.

De zelfmoord van Yildirir was de vierde zelfmoord in acht jaar tijd bij de brandweer. Van Lieshout zei hard bezig te zijn de cultuur te veranderen, maar denkt ook dat nog ‘veel meer mensen rondlopen’ met een ‘dergelijke getraumatiseerde achtergrond’. “Meer dan de helft van het verzuim heeft te maken met psychologische klachten.”

Volgens Van Lieshout is het corps er inmiddels van doordrongen dat ‘niemand in het corps meer denkt dat pesten moet kunnen’.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem met 113 Zelfmoordpreventie, via chat op www.113.nl, of telefonisch via 0800-0113 (gratis) of 113 (tegen de gebruikelijke telefoonkosten).