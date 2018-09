Halsema: Formule 1 hoort niet thuis in de stad

Hoewel een jaar geleden door verschillende media werd gemeld dat Amsterdam een reële optie was voor een race in de koningsklasse van de racesport, is er geen toenaderingspoging geweest door de organisatie van de Formule 1, schrijft Halsema. Het college van b. en w. staat daar ook niet voor open.



Mocht een aanvraag komen, dan veegt het college die van tafel. Een race past niet in het beleid om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. Halsema wijst in de brief op het circuit van Zandvoort als goede optie voor de organisatie van een race.



De Formule 1 kijkt naar nieuwe landen die aan de kalender kunnen worden toegevoegd. Nederland zou hoog op het verlanglijstje staan gezien de grote populariteit van Max Verstappen.



Lees terug: Rijdt Max Verstappen straks door de straten van Amsterdam?