Halsema: experimenteer met terras en musea

Beeld ANP

Volgens burgemeester Femke Halsema moet er snel toestemming komen voor plaatselijke experimenten om de samenleving weer enigszins normaal te laten functioneren, ondanks de corona-pandemie. “Je kunt het virus niet bestrijden met repressie,” zei Halsema zondagavond in het televisieprogramma Op1. “De boodschap was om zoveel mogelijk binnen te blijven, nu moeten we de overgang maken naar afstand houden. Dat is de enige manier waarop mensen het langdurig kunnen volhouden.”

Tijdslots

Halsema bekritiseert het kabinet niet, maar deed wel een duidelijke oproep om een begin te maken met de anderhalve metersamenleving. Als voorbeeld noemde ze bekende Amsterdamse instellingen zoals het Rijksmuseum of Artis, die volgens Halsema veilig open kunnen als er bijvoorbeeld een scheiding tussen leeftijdsgroepen aangebracht wordt. Zo vindt ze dat Artis als eerste weer voor kinderen beschikbaar moet komen, in speciale tijdslots, terwijl ouderen misschien eerst naar het Rijks kunnen.

Halsema zei met interesse naar het systeem in Spanje te hebben gekeken, waar leeftijdsgroepen op verschillende momenten van de dag naar buiten mogen. Zo ver wil zij overigens niet gaan, maar de scheiding van ouderen en jongeren verlaagt het besmettingsrisico. “Mijn stelregel is: je moeten mensen voorrang geven maar niet uitsluiten.”

Perspectief

Volgens de burgemeester is het nodig dat Amsterdammers perspectief krijgen op verbeteringen van de situatie. Maar de overheid moet ook eerlijk zijn, waarschuwde zij. “Ja, er zal een deel van de horeca of van culturele instellingen verdwijnen door de virusuitbraak.”

Tegelijkertijd drong Halsema aan op ruimte van het kabinet om lokale oplossingen mogelijk te maken, zonder eerst vergunningen te hoeven aanvragen. Zo ze is enthousiast over een idee van kroegbazen rond de Nieuwmarkt, die het plan hebben om een groot terras te maken van het plein met één centraal uitgiftepunt van de drankjes, waarbij alle ondernemers delen in de omzet. “De crisisbestrijding komt van bovenaf, vanuit het kabinet, en dat doen ze hartstikke goed. Maar als je de bevolking wel helpen moet je nu lokaal initiatief een kans geven, met de regie zo dicht mogelijk bij de mensen zelf.”