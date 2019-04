Halsema: Entrada's waren dit seizoen al bij voorbaat verboden

Een vreedzame Entrada zouden we heel erg graag willen Burgemeester Halsema

Schermutselingen

Dinsdagavond moest Halsema verantwoording afleggen over de schermutselingen rond de Entrada die vorige week woensdag werd gehouden voorafgaand aan de wedstrijd Ajax - Juventus. Hierbij raakte de politie slaags met de supporters, negen agenten raakten gewond en 69 fans werden opgepakt.



Eerder erkende Halsema al, die tijdens de ongeregeldheden op werkbezoek was in New York, dat de inzet van een waterkanon tegen de supporters een 'onbedoelde provocatie' betrof. Een onafhankelijk onderzoek van instituut COT moet uitwijzen wat er precies is misgegaan.



"Een vreedzame Entrada zouden we heel erg graag willen," zei de burgemeester. "Maar we zien dat het bij dit soort sfeeracties vaak draait om vuurwerk en gezichtsbedekking, en dat maakt het voor de handhaving echt heel moeilijk."



Om tafel

Of Entrada's zonder vuurwerk in de toekomst door de vingers worden gezien, wilde de burgemeester niet zeggen in antwoord op vragen van D66. Wel gaat ze op korte termijn met de supportersverenigingen om tafel, samen met Ajax en de politie, om afspraken te maken over toekomstige sfeeracties.



Halsema zei ook dat er vijfhonderd agenten nodig waren rond de wedstrijd Ajax - Juventus. "Ik vind het pijnlijk dat dit nodig is, maar we doen het niet uit luxe of uit machtsvertoon. Ik had hen heel graag op hetzelfde moment elders ingezet, maar dat was niet mogelijk. We hebben zelfs hulp uit andere steden moeten inroepen."