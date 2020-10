Halsema en Hillsongkerk hebben het bijgelegd na rel over conversietherapie

Een dienst van de Hillsongkerk. Beeld Dingena Mol

“Ik heb met de pastor gesproken en gezegd dat het mij speet als ik gevoelens van gekwetstheid heb veroorzaakt,” zei de burgemeester donderdagavond. Die geste was nodig, omdat de kerk eerder onderwerp was van discussie in de raad – onterecht, zo nu blijkt.

Hillsong Amsterdam, sinds 2010 actief in de stad, is onderdeel van een internationale charismatische geloofsgemeenschap, en ontvangt wekelijks duizenden gelovigen in Theater Amsterdam.

SP-raadslid Erik Flentge had half september de suggestie gewekt dat het populaire internationale kerkgenootschap aan homoconversie zou doen, een fenomeen waarbij christelijke gemeenschappen lhbtiq’ers proberen te ‘genezen’ van hun geaardheid of genderidentiteit. Daarop kondigde de burgemeester aan dat ze de verhuurder van het gebouw dat Hillsong gebruikt, Theater Amsterdam, op het matje wilde roepen.

Geaardheid als levensstijl

Hoewel Hillsong er eerlijk voor uitkomt dat het geaardheid als een levensstijl ziet, zo bleek uit een reportage van Het Parool vorig jaar, en dat lhbtiq’ers niet in aanmerking komen voor leidinggevende rollen in de gemeenschap, is van conversietherapie geen sprake, zo meldde de kerk in een verklaring. “Ik vind het belangrijk om heel nadrukkelijk op te merken dat er geen berichten zijn van homoconversie bij Hillsong,” zegt Halsema nu.

Eerder op de dag had ook Flentge al zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij de kerk in verband had gebracht met homo-intolerantie in Amsterdam.