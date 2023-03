Halsema en buurtbewoners Zuid botsen hard over erotisch centrum: ‘Wat moeten wij doen voordat u gaat luisteren?’

Dinsdag kwam Halsema naar de RAI in Zuid, woensdag gaat ze naar Noord. Beeld Ramon van Flymen

Goed voorbereid met spandoeken (‘Geen Sex Flags!’) en onder meer rode lampjes die fel flikkeren kwamen zo’n 400 buurtbewoners dinsdagavond naar de RAI om te praten over de eventuele plaatsing van een erotisch centrum in Zuid. Via een livestream keken een paar honderd mensen mee.

Nadat vorige maand bekend werd dat van de drie locaties waar een erotisch centrum zou kunnen komen er twee in Zuid liggen, bij De Groene Zoom en de Europaboulevard vlak bij de RAI, ontstond grote beroering in de buurt. Twee weken terug was door oppositiepartijen in Zuid al een eigen avond georganiseerd, dinsdag kwam burgemeester Halsema zelf langs, overigens ‘niet met de illusie iedereen vanavond te kunnen overtuigen’.

Dat had ze goed ingeschat. Aan het begin van de bijeenkomst probeerde Halsema de context te schetsen en de zorgen die ze de afgelopen weken hoorde te adresseren. Bijvoorbeeld dat de raad heeft ingestemd met de komst van een erotisch centrum, dat het idee is de overlast van de Wallen te verminderen, de positie van de sekswerkers te versterken en dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over verplaatsing van de overlast. “Dat is gerelateerd aan de Wallen, niet aan het sekswerk,” zei ze.

Maar het ongeloof en de boosheid overheersten. Al snel werd er keihard door haar heen geroepen vanuit de zaal, waarna de geplande vragenronde sneller werd gestart om de zaal het woord te geven. Ook daarna bleef het een geharnast gesprek.

Halsema: “Voor overlast en criminaliteit bij een locatie in Zuid hebben we geen aanwijzingen.”

Boegeroep en gelach.

Halsema: “Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt...”

Vanuit de zaal: “Dat geloven we niet!”

Een vragensteller: “Wat moeten wij doen voordat u gaat luisteren, dat wij het centrum hier niet willen en niet in Noord?”

Halsema: “Ik luister naar u, maar het wil niet zeggen dat u altijd uw zin krijgt.”

Vervolg: “We worden niet gehoord.”

Halsema: “Ik sta hier.”

Veiligheid

Even kwam er rust in de avond, toen Sonja Hoogendoorn, directievoorzitter van het nabijgelegen ROC Zuid, aan het woord kwam. Op het ROC zitten 3500 leerlingen, waarvan tweederde vrouw. Hoogendoorn baalt dat ze, terwijl ze zich meestal gesteund voelt door de gemeente, bij het locatie-onderzoek niet is geraadpleegd. “Het gaat bij ons om een kwetsbare doelgroep, gevoelig voor geld en status. We weten van de overlast op de Wallen. Waar moet ik de zekerheid vandaan halen dat ze hier veilig zijn met een erotisch centrum?”

Het sloot aan bij wat Sweder Bosch van culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff voorafgaand aan de bijeenkomst bij de koffiehoek vertelde. De 500 leerlingen op zijn school zijn vaak tot half negen 's avonds op school waarna ze in het donker naar het station gaan. “Ik heb nog geen goede garantie gehoord dat hun veiligheid geborgd is.”

Die zorgen wilde Halsema graag wegnemen. “We hebben niet de ervaring dat sekswerk leidt tot bijvoorbeeld drugsdealers. We zullen daarnaast handhaving inzetten. Maar ik wil u eigenlijk geruststellen, omdat ik dat niet voorzie.”

Daarnaast wees de burgemeester op de rest van het besluitvormingstraject. Zo moeten de stadsdeelcommissies na inspraakavonden nog een advies geven en komen er – nadat de keuze voor een locatie is gemaakt – nog participatietrajecten.

Niet tevreden

Maar de vragenstellers, veelal bewoners en in bataljons achter twee microfoons opgesteld, waren niet tevreden met de antwoorden. Vooral het gedane onderzoek waaruit zou blijken dat Zuid ‘weerbaar’ is en de politie ten opzichte van andere stadsdelen de minste risico’s ziet in het stadsdeel werden gehekeld. “Broddelwerk!” riep iemand vanuit de zaal. “Reageer nou eens!” riep iemand anders. Een lijst met 61 vragen die nog beantwoord moeten worden was ondertussen al overhandigd.

Hoe langer de avond duurde, hoe meer de irritatie en hoongelach weerklonken, ondanks de oproep van de moderator de vragen kort te houden en ‘respectvol’ het gesprek aan te gaan. “Ik probeer u zo goed mogelijk te beantwoorden,” zei Halsema daarbij. “Ik hoop dat u dat respecteert."

Halsema bleef een halfuur langer dan gepland, maar de sfeer veranderde niet. “Het geschreeuw en uitlachen vind ik een beetje vervelend,” zei ze later nog, geïrriteerd door het rumoer dat in golven oplaaide vanuit de zaal.

Na twee uur verhitte discussie eindigde Halsema iets na negen uur de avond, voor haar komst werd ze bedankt met een applaus. “Ik sta hier niet voor de show,” had ze daarvoor met nadruk gezegd. “Ik luister goed. En als het erotisch centrum hier ooit zou komen, dan weet ik dat er heel veel bezwaren zijn en heb ik me zeer uitgebreid tegenover u te verantwoorden.”

Woensdag wordt het gesprek vervolgd, wanneer Halsema naar Noord trekt, waar de NDSM-werf als derde potentiële locatie is aangewezen én Halsema ongetwijfeld weer een zaal vol zeer bezorgde bewoners kan verwachten.