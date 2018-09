Halsema eert brandweerman voor 40 jaar trouwe dienst

Ter ere van het jubileum was er een speciale receptie georganiseerd voor de heer Hofman. Daar werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Hofman begon zijn carrière in 1978 als vrijwilliger bij de kazerne Driemond in Zuidoost. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de professionele brandweer.



In 1995 combineerde hij beide functies: hij was beroepsbrandweer in Amsterdam en vrijwilliger bij Driemond. In 2011 ging hij met pensioen, maar bleef Hofman actief op vrijwillige basis.



Bij de vrijwillige brandweer is hij doorgegroeid naar de functie van bevelvoerder en was hij tot 2014 bovendien Kazernemanager. In die taak was hij verantwoordelijk voor de gang van zaken op de kazerne.