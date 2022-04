Halsema: drugseconomie draait op volle toeren, jongeren sneller in zware criminaliteit

Politiechef Frank Paauw, burgemeester Femke Halsema en hoofdofficier Rene de Beukelaar. Beeld ANP

Uit de maandag gepubliceerde veiligheidsrapportage blijkt dat de Amsterdamse criminaliteit nog altijd een groot gevaar vormt. Burgemeester Femke Halsema noemt de georganiseerde drugscriminaliteit en de aantrekkingskracht op jongeren ‘onverminderd’ een ‘hardnekkig probleem’. In sommige wijken van de stad ontstaan ‘parallelle samenlevingen’ waarin ondermijnende criminaliteit wordt getolereerd of zelfs gestimuleerd.

Halsema zegt dat de drugseconomie op volle toeren draait en dat er onvoldoende mensen zijn om die ontwikkeling daadwerkelijk een halt toe te roepen – met grote gevolgen voor de stad. “Criminelen zijn de afgelopen jaren meedogenlozer geworden. Moordopdrachten worden niet alleen gegeven vanuit zakelijke motieven, maar ook vanuit beweegredenen als het nemen van wraak, het tonen van macht en het inboezemen van angst.” Het meest recente voorbeeld is de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Doorstromen naar zware criminaliteit

Amsterdam is voor de internationale cocaïnehandel een belangrijk knooppunt. Vanuit de hoofdstad wordt veel productie, handel en distributie georganiseerd. De criminele top houdt zich bovendien op ‘zorgelijke schaal’ bezig met het witwassen van geld. Met deze grote sommen geld weten ze posities in de bovenwereld te verwerven (‘foute notaris, boekhouder, louche geldkantoortjes’) die hele wijken ontwrichten. Recent onderzoek laat zien dat dat onder meer gebeurt in de Wildemanbuurt, waar 156 bewoners een ‘hecht, gesloten crimineel netwerk’ vormen waarin jongeren ‘doorgroeien’ tot criminelen.

In het rapport staat dat ‘massaliteit van de handel’ vrijwel dagelijks leidt tot wapengeweld, bedreigingen en aanslagen op personen, bedrijven en woningen. Veel jonge jongens zonder strafblad stromen ‘linea recta’ door naar de zware criminaliteit. Ze begeven zich in de havens van Antwerpen en Rotterdam, waar ze drugs uit zeecontainers halen, en in de stad dwalen ‘duizenden straatdealers’ rond. Politiemedewerkers signaleren niet alleen een verjonging, maar ook een ‘verharding’ onder de jeugd waarmee ze in aanraking komen.

De gemeente heeft door de stad heen verschillende projecten uitgerold om jongeren buiten de drugscriminaliteit te houden, maar deze interventies hebben ‘mogelijk pas over jaren’ effect. Ook komt wapenbezit onder jongeren nog veel voor. De driehoek (burgemeester, OM, politie) zijn het erover eens dat het daarom goed is om door te gaan met ‘gerichte wapencontroles’, ondanks veel tegenspraak vanuit de gemeenteraad.

Gewone burgers radicaliseren

Uit de veiligheidsrapportage bleek ook dat de Amsterdamse politie vorig jaar minder vaak onderzoek moest doen naar misdrijven dan in de jaren daarvoor. Vermoedelijk door de lockdowns namen vooral het aantal woninginbraken (30 procent) en straatroven (25 procent) af. Niet vreemd, aangezien veel Amsterdammers thuis werkten en de straten leeg bleven omdat er geen toeristen waren.

Een ander gevolg van de pandemie was dat de politie te maken kreeg met massale coronademonstraties. Hier kwamen veel nieuwe groepen op af, waaronder de zogenaamde Defendgroep. Deze groep was bereid geweld te gebruiken tegen de politie. Het aantal arrestaties met betrekking tot het delict ‘openlijk geweld’ nam daarom vorig jaar met liefst 75 procent toe.

De politie schrijft dat het geweld tegen de politie bij veel agenten ‘psychische en morele schade’ achterlaat. Ook merken agenten dat ze het steeds moeilijker vinden om het gesprek met demonstranten aan te gaan. Een politiemedewerker zei dat het gesprek met een hooligan makkelijker te voeren is dan met iemand die ‘koffie drinkt’ op het Museumplein: “De gewone burger lijkt zelfs te radicaliseren.”

Onderbezetting

De werkdruk werd door de demonstraties ook groter, terwijl er al een arbeidstekort bij de politie en het OM is. Landelijk komt de politie dit jaar 1400 mensen tekort. In Amsterdam gaat het om 300 agenten. De verwachting is dat de bezetting in 2025 weer op sterkte zal zijn. De driehoek vraagt zich wel af of de juiste mensen beschikbaar zijn, zowel in de wijken als voor specialistische functies binnen de politie.

Door de krapte zijn de basisteams in Amsterdam al langere tijd onderbezet, is er minder blauw op straat en hebben agenten minder contact met Amsterdammers, waardoor ‘vroegsignalering’ moeizamer gaat. Ook blijven veel opsporingszaken liggen, hoewel er in een aantal grote misdaadzaken wel voortgang is. Halsema ziet dat laatste als een positieve noot. “Het laat zien dat de overheid wel degelijk een antwoord heeft op de veronderstelde onaantastbaarheid van de grootste criminelen.”