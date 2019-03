Halsema dreigt met ingrijpen bij brandweer

Dat zei de burgemeester donderdagavond. Ze debatteerde over de situatie bij het brandweerkorps naar aanleiding van uitlatingen van commandant Leen Schaap in het Stan Huygens Journaal, een societyrubriek in de Telegraaf.



Tijdens een feestje zou Schaap gezegd hebben dat het onder Halsema 'vooral praten, praten is', Eberhard van der Laan daarentegen was van het samen aanpakken. Ook sneerde hij dat zijn personeel vooral op de handen zit in de kazernes.



Geen herkenning

Schaap heeft tegen Halsema gezegd dat hij zich niet herkent in de uitlatingen in de krant, Halsema accepteert dat. "Zijn positie is niet aan de orde en personeelsbeleid bespreken we niet in de raad."



Desalniettemin begint de burgemeester wel aan te dringen op resultaat en draait zij de duimschroeven aan voor de korpsleiding. Afgelopen najaar heeft voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm een rapport uitgebracht met adviezen over de manier hoe het Amsterdamse brandweerkorps vernieuwd moet worden. Die wil Halsema opgevolgd zien.



"Als regioburgemeesters worden wij ongeduldig. Voor de zomer zullen we nagaan of de vernieuwing vergenoeg gevorderd is, anders gaan we na of er nieuwe stappen gezet moeten worden," zei ze.



