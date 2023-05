Halsema doet noodoproep aan bedrijfsleven: kom in actie tegen armoede en segregatie in de stad

Hoofdonderzoeker Jeroen Slot van de dienst O&S wijst naar de ruim 10.000 miljonairskinderen die in de grachtengordel of in wijken als het Museumkwartier en de Apollobuurt wonen. In geen enkele andere Nederlandse stad zijn zoveel miljonairskinderen, terwijl in de stad ook ruim 18.000 bijstandskinderen telt. Beeld Eva Plevier

In een speech tijdens het jaarlijkse evenement De Staat van de Stad sprak burgemeester Femke Halsema maandagavond van drie grote problemen in de stad: de groeiende armoede en ongelijkheid, de grote groei van de stad en daarmee gepaard gaande veranderingen en het dalende vertrouwen in de overheid.

“Met de armoede neemt de ongelijkheid toe,” zei Halsema in een goed gevulde zaal in ITA. “Stijgende woningprijzen en kosten voor levensonderhoud duwen de middenklasse, leraren en politieagenten, de stad uit. In Amsterdamse wijken waar de armoede en onveiligheid het grootst zijn en de kansen het kleinst, daar voelen mensen zich in de steek gelaten. Zijn ze afgehaakt.”

Halsema deed in haar betoog een oproep aan het bedrijfsleven en rijke Amsterdammers om het stadsbestuur te helpen de grote problemen in de stad aan te pakken. Ze roemde daarbij onder meer miljardair Rob Defares, die al jaren een weekendschool financiert en het nieuw te bouwen kunstmuseum op de Zuidas, maar ook Abdelhamid Idrissi die met zijn gratis supermarkt in Nieuw-West honderden inwoners helpt.

Halsema wil naast onder meer bewoners en wetenschappers ook expliciet ondernemers betrekken bij het creëren van een nieuw Amsterdams verbond. “Een verbond waarin succes niet alleen de groei van de economie is, maar de afname van armoede, de vermindering van ongelijkheid en het samen vinden van oplossingen voor de grote problemen van deze tijd.”

Voorafgaand aan haar speech presenteerde Dienst Onderzoek & Statistiek (O&S) haar meest recente cijfers over de staat van de stad. Volgens de gemeentelijke onderzoeksdienst is daarbij een duidelijk verschil tussen de centrale stad en de stadsdelen die verder weg liggen.

Het leidt tot toenemende segregatie in de stad, ziet Jeroen Slot, hoofdonderzoeker van O&S. Een waarschuwing die hij in 2019 ook deed, maar de cijfers laten zien dat er drie jaar later geen verbetering is. De segregatie heeft te maken met het vertrouwen in de toekomst, met welzijn of kansen in de stad en het maakt daarbij uit waar je wieg staat. In de buitenwijken scoren bewoners consequent een stuk lager.

Miljonairs- en bijstandskinderen

De hoofdboodschap van Slot is dan ook dat Amsterdam steeds meer een stad van bubbels wordt. De cijfers wijzen er ook op dat de onderwijssegregatie in Amsterdam toeneemt, terwijl die landelijk juist afneemt. Dat komt vooral door de het grote aantal wo-opgeleiden dat naar de stad trekt.

Slot wijst ook naar de ruim 10.000 miljonairskinderen die in de grachtengordel of in wijken als het Museumkwartier en de Apollobuurt wonen. In geen enkele andere Nederlandse stad zijn zoveel miljonairskinderen, terwijl in de stad ook ruim 18.000 bijstandskinderen telt. Dat is wel minder dan bijvoorbeeld in 2015 toen er ruim 21.000 bijstandskinderen waren.

Halsema: “Dit college doet grote investeringen om de armoede tegen te gaan. Met name in de wijken waar dit het hardste nodig is. Daar moet het terugdringen van het lerarentekort voorrang krijgen, daar moeten ov-verbindingen worden uitgebreid in plaats van verminderd. Daar moeten de meeste betaalbare woningen en de nieuwe culturele voorzieningen komen.”

Stad groeit weer hard

Halsema zei ook – niet voor de eerste keer – dat het stadsbestuur een belangrijke taak heeft om het vertrouwen terug te winnen van Amsterdammers die dit niet meer hebben. Zij haken af doordat de overheid ze jaren in de steek heeft gelaten. In plaats van dat de politiek dit aanpakt, verzandt zij volgens de burgemeester steeds vaker in politieke ruzies, schandalen en vervolgens stilstand.

Halsema: “Van de overheid mag werkelijke dienstbaarheid, werkelijke openheid worden verwacht. Te lang hebben we inwoners gewantrouwd of zelfs als tegenstanders beschouwd. Veel te vaak wordt er onnodige en voor inwoners soms verstikkende bureaucratie in het leven geroepen. Het betekent dat wij – bestuurders van deze stad – ons verantwoorden, nooit weglopen bij confrontaties, van mening durven veranderen en ook moedig voor onze uiteindelijke keuzes staan.”

Het is overigens niet allemaal kommer en kwel, aangezien de stad er economisch goed voor staat. Sinds 2004, het eerste jaar dat dit onderzoek is gedaan, is de welvaart in de stad gegroeid. Na 2018 kwam er een flinke dip, onder meer door corona, maar de Amsterdamse onderzoekers constateerden vorig jaar al dat de stad weer is teruggeveerd naar het groeitempo van voor de coronacrisis.

Maar ook hier een waarschuwing; die groei komt vooral terecht bij de hoogopgeleiden die steeds meer de stad in komen. En, zei Halsema, ook overtoerisme blijft de leefbaarheid van de stad bedreigen.