Halsema doet aangifte van doodsbedreigingen door Ajaxfans

Na wat vuurwerk op het Leidseplein startte op 11 mei een mars van het Leidseplein via het huis van Femke Halsema naar de Arena. Beeld Het Parool

‘Halsema sterf lekker een pijnlijke dood’ en ‘Ik hoop dat Halsema er snel aangaat’. Zomaar een paar openbare bedreigingen op sociale media over de burgemeester van Amsterdam. Vorige week kwam er een golf aan haatberichten, nadat de gemeente bekend had gemaakt dat Ajax vanwege een tekort aan beveiligers bij een kampioenschap niet in de stad kon worden gehuldigd.

Halsema koos ervoor de doodsbedreigingen en seksuele bedreigingen niet in stilte te ondergaan. Op haar Instagram richtte ze zich tot Ajaxsupporters die teleurgesteld waren: ‘Sinds wij dit bericht naar buiten hebben gebracht ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen, hou je in!’

Het sorteerde weinig effect. Op de dag van de huldiging moesten politie en ME de Herengracht afzetten omdat zo’n zeshonderd man haar huis probeerden te bereiken. Halsema en haar gezin werden daarmee doelwit van heftige bedreigingen – en het leverde een gespannen dag op in de ambtswoning, waar de politie de situatie nauwlettend in de gaten hield. Halsema zegt dat het haar woedend maakt wegens de invasie in haar privésfeer.

De berichten die de burgemeester kreeg, waren niet alleen aan haar gericht, maar ook aan mensen in haar directe omgeving. “Ik kan best tegen een stootje,” zegt Halsema nu. “En ik heb ook begrip voor de teleurstelling van de supporters; die voelden wij immers ook. Maar de inhoud van deze berichten was dermate ernstig dat aangifte noodzakelijk was.”

De burgemeester kan wegens het lopende onderzoek niet ingaan op het aantal aangiftes dat ze heeft gedaan. Ook over de hoeveelheid berichten die ze heeft ontvangen kan ze geen uitspraken doen; behalve dat het om een ‘flink aantal’ online bedreigingen gaat. Een blik online leert al snel dat het om duizenden berichten gaat, al is het vaak de vraag of vervolging mogelijk is (zie kader).

Moeilijke relatie met fans

Dat de burgemeester naar buiten treedt en aangifte doet, zegt veel over de politica die al sinds begin deze eeuw regelmatig te maken heeft met hatelijke berichten. Als partijleider van GroenLinks was ze geregeld doelwit en in haar burgemeesterschap sinds 2018 heeft ze ook meermaals harde kritiek te verwerken gekregen.

Met name de relatie tussen haar en de harde kern van Ajax ligt al sinds het begin van haar aantreden gevoelig. Halsema krijgt van een grote groep veel kritiek die voortkomt uit seksisme en haar linkse politieke achtergrond. In 2019, een jaar naar haar aanstelling, volgde een eerste echte confrontatie met de supporters, toen een zogenoemde ‘Entrada’ uit de hand liep.

In die periode kwamen fans vóór Champions Leaguewedstrijden bij elkaar om te zingen, te springen en vuurwerk af te steken. Supporters werden zo warm gemaakt voor de wedstrijd, maar het leverde ook gevaarlijke situaties op. Het feest werd verboden toen Juventus naar Amsterdam kwam, maar alsnog verzamelde een grote groep zich voor het stadion, waar de politie een waterkanon inzette om de menigte uiteen te drijven. Onder meer vaders met kinderen werden geraakt. Achteraf concludeerde een onderzoeksteam dat de inzet van waterkanonnen de chaos had vergroot.

Halsema, die eindverantwoordelijk is maar tijdens deze wedstrijd op werkbezoek was in New York, werd door de supporters als kop van Jut aangewezen. Een dag later zei ze al direct dat het waterkanon ‘onbedoelde provocatie’ was, maar bij de fans was al veel kwaad bloed gezet. Ook toen moest de ambtswoning worden beveiligd vanwege de fanatieke Ajaxaanhang, die een paar dagen later voor de ambtswoning een Entrada wilde organiseren.

De ‘provincie’ hield huis op Leidseplein

Ondanks de gespannen situatie met de fans besloot Halsema datzelfde jaar om voor het eerst sinds 2011 de huldiging weer naar het Museumplein te halen. De huldiging verliep verrassend goed, al noemde Halsema de persoonlijke aanvallen wel een van de dieptepunten van haar burgemeesterschap. In College Tour vertelde ze dat ze vooral geïntimideerd was geweest door de heftigheid waarmee ze werd uitgescholden. “Het was alsof ik in de abyss keek, de onderwereld. Zo’n enorme massa mannen die allemaal ‘hoer’ riepen, dat heb ik schokkend gevonden.”

Veel van de supporters die voor problemen zorgen, komen niet uit Amsterdam. Toen een huldiging in 2007 volledig uit de hand liep op het Leidseplein was het voor een groot deel de ‘provincie’ die hier huis hield. Van de 51 gearresteerde relschoppers kwamen er 27 van buiten de stad. De bedreigingen die Halsema over zich heen krijgt, komen vanuit het hele land, al kan een woordvoerder niet bevestigen of de meerderheid van buiten Amsterdam komt.

Halsema kan vanuit de gemeenteraad op grote politieke steun rekenen. Vrijwel alle partijen zijn eensgezind dat het gedrag van sommige Ajaxsupporters de spuigaten uitloopt. Ook Ajaxdirecteur Edwin van der Sar neemt afstand van het gedrag van deze fans en noemt de reacties onbegrijpelijk. Het is overigens niet de eerste keer dat Halsema aangifte doet. In 2010 deed ze dat als GroenLinksfractieleider. Een PVV-sympathisant die haar bedreigde, kreeg 17 dagen cel en 80 uur werkstraf