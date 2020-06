Halsema: demonstratie was verplaatst met kennis van nu

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Dat schrijft Halsema in een feitenoverzicht, dat dinsdagavond naar de raad is gestuurd. “Als de driehoek informatie had gehad waaruit zou blijken dat er meer mensen naar de demonstratie op de Dam zouden komen, had de driehoek vanzelfsprekend en zoals gebruikelijk maatregelen getroffen. Denk hier bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de demonstratie naar een andere locatie, of spreiding van de demonstratie over meerdere plekken in de stad.”

Maandagavond bleek dat een manifestatie die door diverse burgerrechtenorganisaties werd gehouden, onverwachts ongeveer 5000 mensen trok, terwijl op 500 en maximaal 1000 mensen was gerekend. Hierdoor stond de Dam vol mensen, waardoor zij geen anderhalve meter afstand konden houden. Volgens deskundigen bestond er een fors risico op besmettingen met corona, het RIVM heeft aanwezigen inmiddels geadviseerd om hun gezondheid de komende twee weken goed in de gaten te houden.

Halsema erkent dat zij en de politie een verkeerde inschatting hebben gemaakt. “Achteraf constateren wij dat onze informatiepositie niet goed was; de driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Dat moet in de toekomst beter,” zegt Halsema. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk, volgende week woensdag moet de burgemeester zich verantwoorden in een spoeddebat over de kwestie. Volgens Halsema vormden de demonstranten op het plein door de drukte een gevaar voor zichzelf en voor anderen. “Dat betreuren wij ten zeerste.” FvD en VVD hebben al aangekondigd dat zij een motie van wantrouwen willen indienen tegen Halsema.