Halsema: demonstranten Museumplein planden geweld

Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad over de uit de hand gelopen manifestatie. Ook zegt de burgemeester dat geprobeerd wordt om de schade die aan het plein en omliggende gebouwen is aangebracht, te verhalen op de relschoppers.

Halsema had vorige week toestemming gegeven voor een betoging van 500 demonstranten in het Westerpark, maar daar hield de organisator van de manifestatie tegen de coronamaatregelen zich niet aan. Een gang naar de rechter mocht niet baten, die steunde de burgemeester in haar beslissing om de betoging te verplaatsen naar West. Toch verschenen zondagmiddag honderden mensen op het Museumplein. Zogenaamd om koffie te drinken, in werkelijkheid om te betogen ondanks de aanwijzing van de gemeente.

Grote groepen van buiten Amsterdam

‘Ondanks de inspanningen bleef het informatiebeeld dat rekening gehouden moest worden met grote groepen die van buiten Amsterdam naar het Museumplein zouden komen,’ schrijft de burgemeester. ‘Daarbij bleek uit politie-informatie dat ook opgeroepen werd tot geweld en het meedragen van zaken die gebruikt konden worden als wapens.’

Sommige demonstranten droegen onder meer ‘beschermende, verzwaarde kleding en handschoenen met versterkte knokkels’, het wapentuig bestond uit een ploertendoder, een molotovcocktail en illegaal zwaar vuurwerk, schrijft Halsema.

Een noodbevel en de oproep om de illegale demonstratie vrijwillig te staken, mochten niet baten. Toen de mobiele eenheid en het waterkanon van de politie het plein rond 15.00 uur 's middags uiteindelijk schoongeveegd hadden, bleef een groep van 200 tot 250 relschoppers in de straten rondom het plein actief. Een groot deel van deze groep mensen is uiteindelijk aangehouden.

Halsema waarschuwt voor de sociale onrust die corona veroorzaakt en de impact die dit heeft op de stad en de Amsterdammers. “Terwijl de uitingen van protest steeds indringender onze schermen en stad binnenkomen, wordt de acceptatie hiervan op de proef gesteld.” Het wordt volgens haar steeds moeilijker om de balans te vinden tussen het demonstratierecht, en de bescherming van de volksgezondheid.

Vanwege het behendige gebruik van sociale media om de verboden demonstratie te organiseren en de daaropvolgende rellen is contact gezocht met de afdeling Sociale Stabiliteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook heeft Halsema andere gemeenten ingelicht over de organisatie achter de verzetsdemonstratie. Michel Reijinga, het boegbeeld van de groep Nederland in Verzet, heeft al aangekondigd dat hij komend weekend weer wil ‘koffie drinken' op het Museumplein.