Halsema: ‘Criminaliseren rapmuziek brengt ons niet dichter bij oplossing’

De agressie en de steekpartijen die geïnspireerd zijn op het steeds populairdere muziekgenre ‘drill’ los je niet op door die muziekstijl te criminaliseren, zegt burgemeester Femke Halsema.

“Muziek is niet het probleem, geweld is het probleem.” Dat zei de burgemeester afgelopen weekend in een toespraak tijdens de museumnacht bij cultuurinstelling Oscam in Zuidoost. “Laten we niet denken dat het problematiseren of zelfs het criminaliseren van rap ons ook maar een stap dichter bij de oplossing brengt.”

De laatste maanden is er, voornamelijk in Zuidoost, veel belangstelling onder jongeren voor het muziekgenre ‘drill’, een vorm van rapmuziek die is overgewaaid uit de Amerikaanse stad Chicago en het Verenigd Koninkrijk. Op de radio is de muziek niet veel te horen, maar de videoclips op YouTube zijn razend populair.

In ‘drill’ worden de drugshandel en het geweld dat daarbij hoort verheerlijkt, vaak jutten verschillende groepen jongeren voorzien van bivakmutsen en steekwapens elkaar in de video’s op. Begin september kostte zo’n uit de hand gelopen vete het leven aan de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, die ook bekend stond als drillrapper TrappyDemon. Hij werd neergestoken voor de flat Florijn in Zuidoost.

Verheerlijken

In het Verenigd Koninkrijk zijn pogingen gedaan om deze vetes te voorkomen, door zeker één drillrapper te verbieden om bepaalde woorden te gebruiken die populair zijn in de muziekstijl. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei eerder dit jaar in gesprek te willen met rappers die geweld en wapens verheerlijken, na de dood van rapper Feis in Rotterdam op 1 januari. Aboutaleb vond dat deze rappers een verantwoordelijkheid hadden om op hun woorden te letten.

Maar volgens burgemeester Halsema is het niet aan de overheid of de rechter om de vrijheid van meningsuiting van rappers aan banden te leggen. “Het neigt naar censuur, en dat past onze stad niet.” Halsema ziet de agressie in de muziek en de videoclips juist als een signaal dat deze jongeren het zwaar hebben en roept gezagsdragers op die boodschap serieus te nemen.

Escapisme

“Als we geschokt zijn door gewelddadige teksten, als deze ons bang maken,” zei Halsema, “dan moeten we niet verbieden maar luisteren, in gesprek gaan, proberen te begrijpen waarom jongeren deze uitlaatklep van muziek, van tekst en gewelddadige beelden nodig hebben. Wat ze ons er eigenlijk mee willen vertellen.”

Volgens de burgemeester is hiphop in sommige gevallen een vorm van escapisme of verwerking van het straatleven die niet beperkt moet worden. Wel sprak Halsema drugsgebruikers, in het bijzonder cokesnuivers, aan op hun verantwoordelijkheid in de geweldsspiraal in Zuidoost.

De burgemeester doet een beroep op rolmodellen om jongeren te inspireren andere keuzes te maken. Wie dat moeten zijn, zei zij er niet bij. Bekende hiphopartiesten zoals Lil’ Kleine komen waarschijnlijk niet in aanmerking. Hij treurde vorige week op sociale media openlijk om het overlijden van de geliquideerde crimineel Brennan Dalfour.