Halsema: college komt met maatregelen voor energiecrisis

Het gaat om sociale minima, mensen die daar nét boven zitten, het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke voorzieningen zoals sportverenigingen. Halsema kon nog geen details geven over hoe de maatregelen eruit gaan zien, of hoeveel geld er wordt vrijgemaakt. Daarvoor is het wachten op de begroting van Amsterdam voor 2023, die wethouder Hester van Buren (Financiën) komende week bekendmaakt.

Halsema zei zich ‘grote zorgen’ te maken over de energierekening van Amsterdammers. Ze sluit zich aan bij wethouder Marjolein Moorman (Armoede) die eerder sprak van een ‘dreigende ramp’.

Oproep aan kabinet

Daarom deed de burgemeester ook enkele oproepen aan het kabinet. Ze hoopt dat het kabinet een prijsplafond instelt voor consumenten, om te voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen. Ook zou het niet zo moeten zijn dat studenten worden uitgesloten van de energietoeslag, vindt de burgemeester.

Ook zei ze veel berichten te krijgen van vermogende Amsterdammers die graag willen helpen. Ze roept het kabinet daarom op om de vermogenstoets te laten vallen voor mensen die een donatie krijgen, en om donateurs niet te belasten met ‘allerlei belastingaanslagen’.

Halsema raadt Amsterdammers die momenteel niet rondkomen aan om contact op te nemen met een buurtteam. ‘Zoek alsjeblieft hulp, we willen echt dolgraag helpen.’

Prinsjesdag

Politieke bronnen bevestigden vrijdag dat het kabinet een prijsplafond wil instellen voor stroom en gas. Hoe dat eruit zou ziet, en op welke termijn dat mogelijk is, is nog onderwerp van overleg. Aanstaande dinsdag, op Prinsjesdag, presenteert ook het kabinet de rijksbegroting voor 2023. Volgens ingewijden wordt de koopkrachtval van de afgelopen maanden maar deels gedempt.

