Halsema blokkeert heropening Hotel Parkview in Zuid, tegen adviezen in

Een explosie bij Hotel Parkview in de Korte van Eeghenstraat veroorzaakte schade aan meerdere panden en voertuigen. Beeld ANP

Grote schrik in de chique, doorgaans zo rustige wijk rond hotel Parkview in 2018 en 2019. De tweede keer nog groter dan de eerste keer. Het hotel vlak bij het Vondelpark, in de Korte Van Eeghenstraat, is doelwit van aanslagen.

Ontploffing

Eerst gooit een onbekende in oktober 2018 ’s nachts een handgranaat in het portiek. De pin is uit de granaat, maar een ontploffing blijft uit. De tweede keer is het wél raak, en flink ook. Op camerabeelden is te zien hoe een donker geklede figuur in de nacht van 5 op 6 juli 2019 een zwaar explosief naast het hotel plaatst. Hij rolt rustig een kabel uit waarmee hij het explosief van afstand tot ontploffing brengt. Panden en auto’s raken zwaar beschadigd.

Burgemeester Femke Halsema doet wat voor de hand ligt. Om het gevaar voor de openbare orde weg te nemen en de paniek enigszins tot bedaren te brengen, sluit ze het hotel voor onbepaalde tijd.

Overname afgeslagen

Daarbij speelt mee dat vertegenwoordiger Gabriël Meijers van de eigenaresse de politie heeft gemeld dat zij meermaals is benaderd door een partij die haar hotel wil overnemen, wat ze heeft afgeslagen. De politie onderzoekt ook mogelijke banden van de eigenaresse en haar zoons met het criminele milieu. Het verhaal dat zij mogelijk ‘werd afgeperst’, gaat volgens Meijers een eigen leven leiden. De burgemeester oordeelt dat ze informatie heeft achtergehouden waarmee de tweede aanslag mogelijk was voorkomen.

Sinds de zomer van 2019 strijdt de inmiddels 79-jarige eigenaresse tegen de sluiting, terwijl buurtbewoners vechten tegen heropening.

Wet Openbaarheid van Bestuur

Vorige week diende weer een kort geding waarmee de eigenaresse heropening wil afdwingen. Pas daarna kreeg haar advocaat deze week interne gemeentelijke communicatie in handen over de zaak, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Daaruit blijkt dat juristen de burgemeester hebben gewaarschuwd dat er na uitvoerig (integriteits)onderzoek ‘geen gronden’ meer zijn om de vergunning en heropening te weigeren. Daarbij speelt mee dat Parkview als enige hotel in de stad aan extra zware vergunningseisen is onderworpen.

Er is ‘nooit vastgesteld’ dat het contact over een overname ‘iets te maken heeft gehad met de explosie noch dat sprake is geweest van afpersing’.

‘Rechter moet me maar dwingen’

Ambtenaren waarschuwen in interne emails voor ‘het procesrisico’. ‘De kans dat we deze niet winnen, is zeker aanwezig.’ Dan kan de gemeente een forse schadeclaim krijgen.

Burgemeester Halsema reageert dat ze ‘onoverkomelijke bezwaren’ heeft tegen het verlenen van een vergunning en heropening omdat ‘de eigenaresse informatie over chantage en criminele relaties (bleek) te hebben achtergehouden’. Met die informatie zou Halsema het hotel na die eerste granaat al hebben gesloten en was de explosie uitgebleven.

‘Ik ben er na de aanslag geweest en heb gezien hoe groot de schade was in de buurt. Het zijn straten waar gezinnen met kinderen wonen en ik kan me hun angst echt heel levendig voorstellen. Ik wil dus niet akkoord gaan en me in het uiterste geval door de rechter laten dwingen. Ik hoop dat je mijn afwegingen begrijpt.’

De rechter doet op 17 mei uitspraak in het kort geding, waarin deze mails dus nog niet zijn besproken.