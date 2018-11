Halsema blijft voor avondsluiting kazerne Oost

Ik begrijp de emoties, brand die je overvalt in je slaap is diep beangstigend Femke Halsema

Al langer wordt gewerkt aan het moderniseren van de brandweer. Belangrijk daarbij is het veranderen van het dienstrooster van brandweerlieden. Nu werken zij in een 24-uursrooster, dat wil de leiding van brandweer Amsterdam-Amstelland graag veranderen in een ploegendienst met 8-uursdiensten. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur 's ochtends blijft de kazerne dan onbemand.



Voorlichting

Volgens Halsema is dat nodig omdat preventie steeds belangrijker wordt. Er zijn elk jaar steeds minder branden, maar door het soort spullen dat mensen in huis halen zijn die wel veel feller. Het is daarom veel belangrijker geworden om goede voorlichting te geven en dat moet vooral overdag gebeuren.



Volgens Halsema kan de brandweer ondanks de avondsluiting toch binnen de wettelijke normen in Oost zijn, door de dekking van nabijgelegen kazernes.



De avondsluiting gaat in per 1 januari. Binnenkort presenteert oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm zijn onderzoek naar de voortgang van de modernisering van de Amsterdamse brandweer.