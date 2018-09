Halsema blijft bij 25.000 euro boete voor My Red Light

De raamexploitant krijgt de dwangsom omdat het te laat melding heeft gemaakt van mogelijke misstanden bij twee sekswerkers die in september 2017 kamers huurden bij het bordeel. Niet alleen kwam de melding over mogelijke mensenhandel te laat, ook meldde My Red Light bij de verkeerde instantie.



In plaats van de politie waarschuwde My Red Light het prostitutie- en gezondheidscentrum P292. In de gemeentelijke vergunningsvoorschriften staat dat de melding bij de politie moet worden gedaan, zonder enige vertraging.



Bezwaar

My Red Light maakte bezwaar tegen de boete, maar dat werd door Halsema ongegrond verklaard, zo staat in het antwoord van het College op vragen van de gemeenteraadsleden Don Ceder (Christen Unie) en Diederik Boomsma (CDA) over My Red Light. De boete moet nog worden betaald.



Dat is opnieuw een tegenvaller voor het bordeel. My Red Light heeft het financieel moeilijk. Justine le Clerq, ex-sekswerker en bestuursvoorzitter van My Red Light, liet in maart al weten dat sluiting dreigt.



Experiment

Halsema's voorganger Eberhard van der Laan heeft zich ingespannen voor de oprichting van My Red Light, waarbij (ex)-sekswerkers de scepter gingen zwaaien. Le Clerq hekelde de gemeente na Van der Laans overlijden in oktober.



"We zijn als een experiment neergezet, maar worden nu als doorsnee exploitant behandeld," zei ze op 31 maart. "Sinds Van der Laan is gestorven, lijken we te worden tegengewerkt."