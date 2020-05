Halsema bij herdenking: virus heeft meedogenloos toegeslagen, maar houd hoop

Burgemeester Femke Halsema vorig jaar, bij de herdenking de Decembermoorden in Suriname. Beeld ANP

“De belofte van vrijheid hangt in de lucht,” zo begon Halsema haar online uitgezonden toespraak, onderdeel van een herdenkingsdienst van de Protestantse Kerk Amsterdam. “Bewegingsvrijheid, vrijheid voor ondernemers, vrijheid voor ontmoetingen. De zon schijnt en héél voorzichtig en beheerst worden de knellende maatregelen losgelaten.”

Maar Halsema beseft zich maar al te goed dat de verbeterde situatie voor veel Amsterdammers aanvoelt alsof ze ontwaken uit een boze droom. “Zoals overal heeft ook hier Covid-19 meedogenloos toegeslagen,” zei de burgemeester.

“Mensen die een nabestaande zijn verloren hebben soms in erbarmelijke omstandigheden afscheid moeten nemen, ingepakt in isolatiemateriaal, één persoon namens de hele familie, maximaal een half uur. Dat is hartverscheurend.”

Halsema tijdens de toespraak. Beeld Protestantse Kerk Nederland

Troost en hoop

Daarom stonden twee woorden centraal in de speech van de burgemeester: troost en hoop. Halsema bedankt religieuze gemeenschappen – ‘kerken, moskeeën, synagogen’ – omdat ze oog hebben voor de behoefte aan troost. “Dit is een heel goed moment om achterom te kijken en stil te staan bij het leed in de stad.”

“Vanaf deze plek wil ik graag iedereen die een naaste is verloren veel liefde en troost toewensen. Ook al is het noodgedwongen via livestream, ik ben, net als heel veel Amsterdammers, in gedachten en met mijn hart bij u.”

Niet makkelijk

Het is niet altijd makkelijk om hoop te houden, beseft Halsema zich. “Deze crisis raakt iedereen, en iedereen op een andere manier. Of het nu door ziekte, armoede of eenzaamheid is of gewoon omdat het ons beperkt in onze vrijheid.”

Toch is hoop net zo belangrijk als troost, zegt de burgemeester. “Omdat hoop bindt en kracht geeft. Daarom sluit ik af met mijn hoopvolle wens – en het vertrouwen – dat we met zorgzaamheid en veerkracht deze periode samen doorstaan.”