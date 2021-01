Halsema: ‘Bij avondklok moeten uitzonderingen mogelijk zijn’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam arriveert voor het Veiligheidsberaad. Beeld ANP

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken maandagavond met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de invoering van de avondklok. Die zou in Nederland mogelijk gaan gelden tussen 20.00 en 4.00 ’s nachts.

‘Heftige maatregel’

“Het kabinet gaat over de invoering van een avondklok,” benadrukt burgemeester Halsema. “Mocht die er komen dan vind ik dat we bijzondere aandacht moeten hebben voor mensen met ernstige psychische problemen. Deze problemen kunnen bij deze mensen toenemen door een avondklok. Daarom ben ik voor een regeling, zodat uitzonderingen mogelijk zijn.”

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt een avondklok “een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt.”

Visiteverbod

Vorige week heeft het kabinet om een advies gevraagd van het Outbreak Managment Team (OMT). Mark Rutte heeft de Tweede Kamer gevraagd om de optie van een avondklok niet te blokkeren, mede vanwege het opduiken van de veel besmettelijker Britse variant van het coronavirus.

Het beraad bespreekt maandagavond ook andere nieuwe maatregelen die in de plaats van een avondklok zouden kunnen komen, zoals een visiteverbod. Waarschijnlijk wordt later in de week duidelijk of het kabinet nog meer maatregelen afkondigt.