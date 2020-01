Halsema bezorgd over veiligheid handhavers vuurwerkverbod

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Ook plaatsvervangend eenheidsschef van de politie Jan Pronker waarschuwt voor het nemen van lokale maatregelen als vuurwerk gewoon nog in de winkels te koop is. Het kan rellen veroorzaken, zei hij. “Een afsteekverbod zal leiden tot een reactie van kwaadwillenden,” zegt hij. “Dan moet de politie optreden, in grotere getalen, en zwaar beschermd. Dat kan tot verstoringen van de openbare orde leiden.”

Pronker verwees naar de situatie in sommige delen van West, waar grote groepen jongeren zich in de donkere avonduren hebben misdragen met (zwaar) vuurwerk en vernielingen. “Sommige inwoners beschouwen het als een nacht van anarchie,” zegt Halsema. “Hoe maak je het in die richting beheersbaar?”

Vuurwerkverbod

Sinds de laatste onrustige jaarwisseling is er in Amsterdam en de rest van het land politiek momentum ontstaan om het afsteken van vuurwerk bij de komende jaarwisseling op lokaal niveau te verbieden. Ook Halsema is voor zo’n verbod, maar wijst erop dat het heel lastig te handhaven is als er landelijk geen verkoopverbod komt.

Zo wijst de burgemeester onder meer op de risico’s voor hulpverleners en handhavers, die baldadige jongeren met vuurwerk tegemoet moeten treden. “Laten wij ons geen illusies maken. Gemeentelijke handhavers zijn bedoeld voor de leefbaarheid, die kunnen we niet afsturen op mensen die vuurwerk willen afsteken als wij dat hier hebben verboden,” zei Halsema donderdagmiddag. “Daar hebben we politie, en voldoende politie voor nodig.” En daaraan is juist een groot gebrek.

De gemeenteraad is nochtans niet meteen van het idee af te brengen om het afsteken van vuurwerk in Amsterdam te verbieden. Volgens raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) is het al winst als door een lokaal afsteekverbod een groot deel van de goedwillende inwoners afziet van vuurwerk. “Gaan we hiermee elke knal in de stad tegenhouden? Natuurlijk niet. Ik snap uw zorg, maar we moeten dit doen.” De VVD wijst erop dat er nu ook al op illegaal vuurwerk gehandhaafd moet worden door hulpverleners. “Ik hoor wat u zegt, toch willen wij dit,” zei VVD-fractievoorzitter Marianne Poot.

Vergunning

Halsema gaat nu een plan maken om het afsteken van vuurwerk nog de komende jaarwisseling te verbieden. Mogelijk blijven er enkele uitzonderingen mogelijk waar zowel de gemeente als groepjes bewoners een vergunning kunnen krijgen om te knallen. Halsema noemde daarbij Floradorp in Noord, of de bewoners rond het Sumatraplein in Oost, waar volksfeesten worden gehouden met oud en nieuw. Ook zal de gemeenteraad de knip moeten trekken voor de organisatie van diverse vuurwerkshows in de stad.

Halsema beloofde voor de raadsvergadering van maart met een plan van aanpak te komen. “Ik sta niet tegenover u maar ik ben wel verantwoordelijk voor veiligheid van politie en hulpverleners,” zei ze. “Het is niet realistisch dat we dit kunnen handhaven gezien de hoeveelheid die je nodig hebt.”