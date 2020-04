Halsema benadrukt: ‘Ga niet picknicken, blijf thuis met Pasen’

Femke Halsema. Beeld ANP

Dat zei ze donderdagmiddag tijdens een debat in de gemeenteraad over de bestrijding van de coronapandemie. De vrees is dat veel inwoners zin krijgen om naar buiten te gaan tijdens dit paasweekend, omdat het erg mooi weer wordt.

Dat mag nog steeds, maar alleen voor een ommetje, om een frisse neus te halen of een boodschap – en natuurlijk mits anderhalve meter afstand in acht wordt genomen, waarschuwde Halsema.

Uitgebreid in de buitenlucht recreëren is onverstandig, ook voor duo’s, die niet onder het verbod op samenscholing vallen. “Het is niet de bedoeling dat u lang in de parken blijft, hoe groot de verleiding ook is,” zei Halsema. “Picknicken, in het gras zitten, doe het niet en blijf thuis. Ga alleen naar buiten als het nodig is.”

Dit weekend zijn al maatregelen genomen om de instroom in parken zoveel mogelijk te reguleren. Halsema zei niet of er gehandhaafd zal worden op mensen die in de plantsoenen op het gras gaan zitten.

Besmettingen

Volgens Halsema zijn momenteel 1284 mensen in de regio Amsterdam positief getest op Covid-19. Een fors deel daarvan, 383, betreft zorgmedewerkers, omdat zij veel worden blootgesteld aan het virus maar ook omdat er voor hen meer testen beschikbaar zijn.

Zorgwekkend is ook het hoge aantal besmettingen onder bewoners van woon-zorginstellingen. 176 van deze kwetsbare mensen zijn ziek en volgens de burgemeester is dat een groot drama. Ze sprak haar solidariteit uit met de bewoners van verpleeghuis Beth Shalom, waar zeker vijftien bewoners zijn overleden ten gevolge van het coronavirus. In totaal zijn er inmiddels 83 bewoners van deze regio waarvan vaststaat dat zij zijn omgekomen door Covid-19.

Compliment aan de Amsterdammers

Halsema sprak ook haar tevredenheid uit over wat er wel goed gaat. “We leven in een dichtbevolkte stad, vaak zonder balkon of tuin, en dat we in staat zijn om toch de orde te handhaven is een verdienste van de stad zelf. Daarom wil ik een compliment geven aan de Amsterdamse bevolking.”