Halsema bemiddelt in kwestie intocht Sint voor ‘best mogelijk alternatief’

De aankomst van Sinterklaas bij het Scheepvaartmuseum in 2020. Beeld ANP

Het is onrustig bij stichting Sint in Amsterdam, de organisatie die elk jaar de sinterklaasintocht regelt. Het idee om de goedheiligman dit jaar te ontvangen in de Johan Cruijff Arena heeft geleid tot een uittocht van vrijwilligers.

Burgemeester Femke Halsema zei woensdag tijdens de raadsvergadering de onrust ‘hartstikke verdrietig’ te vinden. Ze zal daarom deze week nog als bemiddelaar optreden. Hiermee hoopt ze de onrust bij de organisatie te verminderen en vrijwilligers weer te enthousiasmeren om de intocht te organiseren.

Stichting Sint in Amsterdam moest in augustus beslissen of de intocht op een klassieke manier georganiseerd kon worden. Normaal begint de intocht met een boottocht over de Amstel naar het Scheepvaartsmuseum, waarna een rijtour door de stad wordt gemaakt met 200.000 tot 400.000 bezoekers. Wegens de vele onduidelijkheden rond het coronavirus bleek de klassieke intocht dit jaar niet mogelijk.

Alternatieven

Als één van de alternatieven werd de Johan Cruijff Arena geopperd. Ook Halsema ziet dit als een mogelijkheid. Hier kan bijvoorbeeld wél gecontroleerd worden op coronatoegangsbewijzen, waardoor Sinterklaas en zijn entourage op het grasveld door 55.000 kinderen en ouders welkom kunnen worden geheten. Halsema: “Het is niet de intocht waar we aan gehecht zijn, maar wel een mogelijkheid om tot een zo goed mogelijk alternatief te komen.”

Halsema benadrukt dat de definitieve beslissing over de intocht bij de stichting ligt. De gemeente wil financieel bijspringen, mochten er extra kosten komen bij een alternatieve intocht. Dat is bovenop de 180.000 euro subsidie die de stichting van de gemeente ontvangt.

Vorig jaar was er geen intocht voor publiek. Halsema sprak de hoop uit dat het volgende jaar weer kan gaan zoals de stichting het al jaren organiseert, maar dit jaar komt daarvoor dus te vroeg. Halsema: “We willen dat het feestelijk is en onze Amsterdamse kinderen een vrolijke dag hebben.”