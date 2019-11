Halsema belooft: Havenbedrijven mogen tot 2040 in Haven-Stad blijven

Beeld ANP

De burgemeester kwam daarmee tegemoet aan de twijfels die leven in de haven, want wat was de belofte van het vorig jaar vertrokken stadsbestuur nog waard nu Amsterdam worstelt met de schreeuwende behoefte aan nieuwe woningen?

Die twijfel werd verder aangewakkerd doordat het stadsbestuur de laatste jaren leek aan te sturen op de bouw van een brug over het IJ. Daarbij leek de gemeente doof voor de bezwaren die werden uitgesproken vanuit de haven tegen zo’n hinderlijke barrière voor de scheepvaart.

Burgemeester Halsema sneed de hete aardappel meteen bij aanvang van haar speech maar doormidden: “De verhouding tussen het Amsterdamse stadhuis en de haven is wat stroef,” zei de burgemeester verontschuldigend.

Het kwam haar op een groot applaus te staan van het havenbedrijfsleven. Halsema: “Het stadsbestuur heeft haast met de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen en gaat soms iets te snel voorbij aan wat dit voor de havenbedrijven betekent.”

De burgemeester kwam met lovende woorden voor de bedrijven. “U bent in de goede en slechte tijden trouw gebleven aan onze haven, daar mogen we onszelf als stadsbestuur best vaker aan herinneren. Hoe dankbaar we ook zijn voor de techbedrijven die in onze stad neerstrijken, zij kunnen morgen hun laptop dichtklappen en elders in de wereld kantoor houden. U bent verknocht aan onze haven en biedt meer dan 60.000 mensen werk.”

Samenwerking

De burgemeester kwam ook met een uitgestoken hand naar de Metropoolregio waarin de gemeente Amsterdam samenwerkt met de 32 omliggende gemeenten. Alleen samen met hen kan Amsterdam zijn ambitie waarmaken om het in 2025 te schoppen tot de Europese top 3 van economische regio’s. “Na anderhalf jaar burgemeesterschap ben ik me ervan bewust geworden dat Amsterdam niet op zijn macht maar op de kracht van de Metropoolregio moet voortbouwen.”

Halsema zei zich gebonden te voelen aan de afspraak dat bedrijven ‘die dat willen en tot die tijd contracten hebben gewoon kunnen blijven tot 2040.’ Die belofte deed het vorige stadsbestuur in 2010 aan de bedrijven in de Coen- en de Vlothaven.

Overigens zei wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) eerder dit jaar ook al dat die afspraak nog staat. Vanwege de behoefte aan nieuwe woningen onderzoekt zij wel de mogelijkheid de bouw langs de randen van de haven te versnellen. Volgens afspraken uit 2009 met grote havenbedrijven zou Amsterdam daar tot 2029 geen woningen bouwen. Nu wordt onderzocht of dat toch kan, zonder dat het ten koste gaat van die bedrijven. Dat werd toen vanuit de haven ook al opgevat als een uitgestoken hand.

Duurzaamheid

Ook voorzitter Annemarie Manger van ondernemersvereniging Amports kwam terug op de onbekendheid van de haven onder Amsterdammers. “Als we meer van onszelf laten zien aan de stad en aan elkaar kunnen we een cruciale rol spelen in de energietransitie.”

De burgemeester sloot zich daarbij aan. Dat de haven nu nog wordt gedomineerd door benzine en steenkool betekent niet dat die op gespannen voet staat met de groene plannen van het stadsbestuur. “Op welvaart en werkgelegenheid drijft innovatie en uiteindelijk ook duurzaamheid.”